印尼空難 疑因發動機推力不平衡

印尼三佛齊航空一班機1月上旬墜海，印尼政府10日公布初步調查報告，失事原因疑與發動機推力不平衡有關。圖為印尼海軍蛙人打撈出失事客機的部分殘骸。(美聯社)

印尼三佛齊航空一班機1月上旬墜海，印尼政府10日公布初步調查報告，失事原因疑與發動機推力不平衡有關；此外，失事前六天內，機師兩度回報自動油門無法使用，維修紀錄顯示，曾修正排除問題。

中央社報導，三佛齊航空(Sriwijaya Air)編號SJY-182的波音737-524型班機1月9日起飛4分鐘後失聯，約下午2時40分墜海。

班機自雅加達的機場起飛，原定飛往西加里曼丹省首府坤甸市(Pontianak)，班機上12名機組員及50名乘客無人生還。

印尼國家運輸安全委員會的報告表示，根據其中一具黑盒子、飛航資料紀錄器的資料，飛機在8150呎時左發動機的推力操縱桿開始向後移動，右發動機的推力操縱桿維持在原來位置。

印尼國家運輸安全委員會調查員烏托莫(Nurcahyo Utomo)說，不清楚發動機的推力操縱桿是否故障，但左發動機的推力操縱桿往後移，右邊不動，應是卡住。

報告說，1月3日有駕駛曾回報，自動油門無法使用，經修正後，測試顯示狀況良好；翌日駕駛再度回報自動油門無法使用，經維修後問題仍在，因此列為保留維修項目（Deferred Maintenance Item）；1月5日時再度修正，測試後顯示狀況良好，這問題從保留維修項目中移除。5日至9日間沒有維修資料。

印尼當局至今未找到座艙語音紀錄器這具黑盒子；國家運輸安全委員會表示，調查工作會持續進行，將著重於檢視自動油門系統、維修或其他人為或組織管理的因素等，但不會僅限於此，也會繼續搜尋座艙語音紀錄器。