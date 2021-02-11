我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2728萬 逾47.1萬死

舊金山頻遭攻擊案 影片瘋傳 民眾恐懼憤怒 全美關注

印尼空難 疑因發動機推力不平衡

編譯中心／綜合10日電
印尼三佛齊航空一班機1月上旬墜海，印尼政府10日公布初步調查報告，失事原因疑與發動機推力不平衡有關。圖為印尼海軍蛙人打撈出失事客機的部分殘骸。(美聯社)
印尼三佛齊航空一班機1月上旬墜海，印尼政府10日公布初步調查報告，失事原因疑與發動機推力不平衡有關。圖為印尼海軍蛙人打撈出失事客機的部分殘骸。(美聯社)

印尼三佛齊航空一班機1月上旬墜海，印尼政府10日公布初步調查報告，失事原因疑與發動機推力不平衡有關；此外，失事前六天內，機師兩度回報自動油門無法使用，維修紀錄顯示，曾修正排除問題。

中央社報導，三佛齊航空(Sriwijaya Air)編號SJY-182的波音737-524型班機1月9日起飛4分鐘後失聯，約下午2時40分墜海。

班機自雅加達的機場起飛，原定飛往西加里曼丹省首府坤甸市(Pontianak)，班機上12名機組員及50名乘客無人生還。

印尼國家運輸安全委員會的報告表示，根據其中一具黑盒子、飛航資料紀錄器的資料，飛機在8150呎時左發動機的推力操縱桿開始向後移動，右發動機的推力操縱桿維持在原來位置。

印尼國家運輸安全委員會調查員烏托莫(Nurcahyo Utomo)說，不清楚發動機的推力操縱桿是否故障，但左發動機的推力操縱桿往後移，右邊不動，應是卡住。

報告說，1月3日有駕駛曾回報，自動油門無法使用，經修正後，測試顯示狀況良好；翌日駕駛再度回報自動油門無法使用，經維修後問題仍在，因此列為保留維修項目（Deferred Maintenance Item）；1月5日時再度修正，測試後顯示狀況良好，這問題從保留維修項目中移除。5日至9日間沒有維修資料。

印尼當局至今未找到座艙語音紀錄器這具黑盒子；國家運輸安全委員會表示，調查工作會持續進行，將著重於檢視自動油門系統、維修或其他人為或組織管理的因素等，但不會僅限於此，也會繼續搜尋座艙語音紀錄器。

上一則

一聲口哨一世情！英國100歲爺爺跟奶奶歡慶結婚80年

下一則

東南亞對美期待大增 漸不信任中國

延伸閱讀

紅綠燈下的乞討者？「印尼銀人」街頭求生記

紅綠燈下的乞討者？「印尼銀人」街頭求生記
逾60歲染疫死亡率高 印尼准許接種中國科興疫苗

逾60歲染疫死亡率高 印尼准許接種中國科興疫苗
為收容400多隻貓 搬家3次印尼貓奴蒂塔一家5口愛貓無極限 她說：這是真主的安排

為收容400多隻貓 搬家3次印尼貓奴蒂塔一家5口愛貓無極限 她說：這是真主的安排

特斯拉將赴印尼投資

特斯拉將赴印尼投資

熱門新聞

雞蛋到底可以放多久？日本專家來解答。(Unsplash)

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

2021-02-06 11:25
北韓領導人金正恩。(歐新社)

女少校性招待貼身護衛 金正恩下令處決

2021-02-04 02:00
中國-世界衛生組織新型冠狀病毒溯源研究聯合專家組9日舉行記者會。(美聯社)

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

2021-02-09 08:57
世界衛生組織疫情起源調查小組科學家達薩克表示，美國許多關於疫情起源的情報有誤，民眾不應過於依賴美國情報。（美聯社）

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

2021-02-10 05:14
牛津疫苗數據讓英國政府延後接種第二劑疫苗的政策獲得支持。路透

牛津疫苗可大減病毒傳播！英國延打疫苗策略獲數據支持

2021-02-03 12:25
法新社報導，有人估計仰光抗議者達10萬。（路透）

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

2021-02-07 09:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天
CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%
快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些

快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些
世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬
川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷

川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷