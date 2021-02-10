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瞄準加密貨幣！北韓網攻全球 盜3億發展核武

編譯中心／綜合9日電
北韓用盡手段研發核武及飛彈，圖為北韓領導人金正恩（中）。(歐新社資料照片)
北韓用盡手段研發核武及飛彈，圖為北韓領導人金正恩（中）。(歐新社資料照片)

根據聯合國專家小組草擬的一份報告，北韓近兩年多來對全球加密貨幣交易所和國防產業業者發動數十次網攻，獲取外國貨幣或軍事情報，累積盜走價值逾3億美元的加密貨幣，用於研發核武及飛彈。

日經亞洲評論報導，根據取得的報告草案，北韓靠著駭進加密貨幣交易所，2019年和2020年間共盜走3億1600萬美元。

報告草案已呈交給安理會北韓制裁委員會，檢視制裁措施的成效，經安理會理事國討論和修正後，將予以公開。報告雖不具約束力，但在對北韓實施新制裁時，可能成為安理會或成員國參考依據。

根據報告草案，北韓持續非法取得加密貨幣。2020年9月，有一家加密貨幣交易所公司遇駭，損失了價值2億1800萬美元的加密貨幣。此外，北韓兩度利用「跳鏈」（chain hopping）技術，把一種加密貨幣換成另一種，讓遭竊貨幣的下落較難追查，並透過中國交易商交換加密貨幣。這兩次網攻損失的金額分別是27萬2000美元和250萬美元。

聯合國的獨立監督制裁報告也指出，北韓利用駭得的加密貨幣製造核材料、維修核設施，並且升級彈道飛彈基礎設施。

美國國務院發言人8日表示，拜登政府正計畫對北韓的新措施，包括和盟國全面檢討現行施壓項目，以及未來可能的外交手段。

北韓伊朗恢復合作 發展飛彈

另據路透報導，聯合國機密報告顯示，北韓在2020年仍違反國際制裁，持續發展核子及彈道飛彈計畫。此外，北韓和伊朗已恢復在長程飛彈發展方面的合作。

這份報告由獨立的制裁監察員撰寫，內容提到北韓政府「持續運作核子設施」。還有一個匿名國家表示，北韓和伊朗已恢復合作長程飛彈發展計畫，包括關鍵零組件移轉。

聯合國小組獲得的資訊顯示，北韓飛彈專家「支持並協助」伊朗夏希德哈吉阿里莫瓦赫研究中心（Shahid Haj Ali Movahed Research Center）發展太空發射載具，還幫忙將某些貨物運送到伊朗，最近一次貨運時間是在去年。

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