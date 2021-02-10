瞄準加密貨幣！北韓網攻全球 盜3億發展核武

北韓用盡手段研發核武及飛彈，圖為北韓領導人金正恩（中）。(歐新社資料照片)

根據聯合國專家小組草擬的一份報告，北韓 近兩年多來對全球加密貨幣 交易所和國防產業業者發動數十次網攻，獲取外國貨幣或軍事情報，累積盜走價值逾3億美元的加密貨幣，用於研發核武及飛彈。

日經亞洲評論報導，根據取得的報告草案，北韓靠著駭進加密貨幣交易所，2019年和2020年間共盜走3億1600萬美元。

報告草案已呈交給安理會北韓制裁委員會，檢視制裁措施的成效，經安理會理事國討論和修正後，將予以公開。報告雖不具約束力，但在對北韓實施新制裁時，可能成為安理會或成員國參考依據。

根據報告草案，北韓持續非法取得加密貨幣。2020年9月，有一家加密貨幣交易所公司遇駭，損失了價值2億1800萬美元的加密貨幣。此外，北韓兩度利用「跳鏈」（chain hopping）技術，把一種加密貨幣換成另一種，讓遭竊貨幣的下落較難追查，並透過中國交易商交換加密貨幣。這兩次網攻損失的金額分別是27萬2000美元和250萬美元。

聯合國的獨立監督制裁報告也指出，北韓利用駭得的加密貨幣製造核材料、維修核設施，並且升級彈道飛彈基礎設施。

美國國務院發言人8日表示，拜登政府正計畫對北韓的新措施，包括和盟國全面檢討現行施壓項目，以及未來可能的外交手段。

北韓伊朗 恢復合作 發展飛彈

另據路透報導，聯合國機密報告顯示，北韓在2020年仍違反國際制裁，持續發展核子及彈道飛彈計畫。此外，北韓和伊朗已恢復在長程飛彈發展方面的合作。

這份報告由獨立的制裁監察員撰寫，內容提到北韓政府「持續運作核子設施」。還有一個匿名國家表示，北韓和伊朗已恢復合作長程飛彈發展計畫，包括關鍵零組件移轉。

聯合國小組獲得的資訊顯示，北韓飛彈專家「支持並協助」伊朗夏希德哈吉阿里莫瓦赫研究中心（Shahid Haj Ali Movahed Research Center）發展太空發射載具，還幫忙將某些貨物運送到伊朗，最近一次貨運時間是在去年。