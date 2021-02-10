緬甸抗議升溫！翁山蘇姬總部遭突襲 警開槍鎮壓示威者

緬甸警方用武力驅散反政變示威者，傳出其中一名女子被實彈擊中頭部，性命垂危。(路透)

緬甸 各地反政變已連續第4天示威，緬甸警方9日動用武力驅散示威者，至少造成4人受傷，其中一名女子被實彈擊中頭部，性命垂危。此外，緬甸警方9日晚突襲並破壞翁山蘇姬 所屬政黨「全國民主聯盟」位於仰光的總部。

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國民主聯盟在其臉書頁面上宣布：「軍事獨裁者在大約晚間9時30分，突襲並摧毀了全國民主聯盟的總部。」全國民主聯盟簡短的聲明，但並沒有提供更多細節。

此外，在反政變示威部分，據中央社引述法新社報導，軍方禁止大城市仰光部分地區舉行5人以上集會，幾處抗議活動熱點另外還祭出宵禁措施，但仰光多處9日仍出現抗議活動。

而在首都奈比多，警方再度出動水砲車驅離示威者，之後更對空鳴槍、發射橡膠子彈，造成至少4人受傷送醫。

路透報導，醫生表示，一名女子頭部中彈，X光照片顯示有一顆「實彈」卡在頭部，「她還沒死，在加護病房，但100%確定會死」。

社群影片顯示，這名女子戴著安全帽，與其他抗議者在公車站，當時警方動用水砲，現場傳出槍聲，接著女子突然倒下。照片顯示她的安全帽上有一個彈孔。

緬甸反政變民眾連續第4天走上街頭抗議，高呼口號並槓上發射水砲的警察。(歐新社)

此外，多個媒體組織指出，警方在第瓦城逮捕至少27名示威者，包括1名緬甸民主之音（DVB）記者。抗議活動造成警民衝突加深後，國際譴責緬甸軍方政變的聲浪也升高。在此同時，美國 也加入了聯合國的行列，強烈譴責軍方以暴力對待要求重返民主的抗議群眾。

美國8日在軍政府警告抗議群眾別再抗爭後，再度發出新聲明。國務院發言人普萊斯說：「我們與緬甸人民同在，並支持他們和平集會的權利。」普萊斯還說，美國要求與翁山蘇姬談話。

紐西蘭宣布暫停與緬甸的高層級政治和軍事接觸，禁止緬甸軍政府高層入境。教宗方濟各則要求緬甸釋放被監禁的政治領袖。聯合國人權理事會12日將舉行特別會議討論這場危機。