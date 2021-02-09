雅加達4成地區地層下陷 一夜豪雨淹了42區

印尼首都雅加達7日夜間豪雨再度造成淹水，吉利翁河滿溢，雅加達首都特區（省）南區Rawajati社區至8日中午仍泡在水中。（中央社）

印尼 正值雨季高峰，各地淹水災情不斷。雅加達當局統計，7日夜間豪雨造成42個社區淹水。印尼政府官員表示，雅加達超過4成地區地層下陷，是遇雨成災的主因之一。

雅加達今年雨季已多次淹水，7日再有豪雨來襲，在雅加達首都特區（省）東區和南區造成大淹水。印尼「羅盤報」報導，雅加達區域災害管理局統計，雅加達有42個社區150個鄰里傳出災情，許多地方至8日中午仍泡在水中。

雅加達區域災害管理局局長沙多（Sabdo Kurnianto）說，雅加達首都特區東區、南區的淹水分別是巽特河（Sunter）以及吉利翁河（Ciliwung）的上游集水區降下豪雨所致，積水最深處有2至3公尺高，這次災情沒有傳出傷亡。

當地氣象官員表示，未來幾天大雅加達仍極有可能降下豪雨，雅加達超過4成的面積都有不同程度地層下陷問題，如遇上漲潮，將再造成大淹水。

10年來首場風暴 荷蘭班機火車中斷

荷蘭和德國部分地區7日白茫茫一片，突如其來的暴風雪 導致飛機與火車交通中斷，一些新冠病毒的採檢工作也因此暫停。

在10年一遇的暴風雪壟罩下，荷蘭著名景點的小孩堤防風車群7日被大雪覆蓋。（Getty Images）

荷蘭氣象人員稱之為「達西風暴」（Storm Darcy），這是荷蘭超過10年來第一場暴風雪，當局對全國宣布罕見的「紅色」緊急狀況。氣象預報網站指出，昨晚有8級強風伴隨降雪，「這是長久以來第一場暴風雪，上次出現暴風雪是在2010年1月。」

荷蘭阿姆斯特丹史基普機場數十個航班延誤或取消，南部愛因霍芬機場則取消所有服務。所有火車停駛，荷蘭首都阿姆斯特丹的電車也暫停營運，海牙還發生電車因大雪出軌事故。

荷蘭廣播基金會（NOS）報導，荷蘭大部分地區積雪5至10公分，部分地區甚至有30公分的降雪量。氣象預報人員建議避免外出，據報有80多輛車在路上行駛時打滑。