我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

加州單日確診數 近3個月來首次低於萬例

雅加達4成地區地層下陷 一夜豪雨淹了42區

編譯中心／綜合8日電
印尼首都雅加達7日夜間豪雨再度造成淹水，吉利翁河滿溢，雅加達首都特區（省）南區Rawajati社區至8日中午仍泡在水中。（中央社）
印尼首都雅加達7日夜間豪雨再度造成淹水，吉利翁河滿溢，雅加達首都特區（省）南區Rawajati社區至8日中午仍泡在水中。（中央社）

印尼正值雨季高峰，各地淹水災情不斷。雅加達當局統計，7日夜間豪雨造成42個社區淹水。印尼政府官員表示，雅加達超過4成地區地層下陷，是遇雨成災的主因之一。

雅加達今年雨季已多次淹水，7日再有豪雨來襲，在雅加達首都特區（省）東區和南區造成大淹水。印尼「羅盤報」報導，雅加達區域災害管理局統計，雅加達有42個社區150個鄰里傳出災情，許多地方至8日中午仍泡在水中。

雅加達區域災害管理局局長沙多（Sabdo Kurnianto）說，雅加達首都特區東區、南區的淹水分別是巽特河（Sunter）以及吉利翁河（Ciliwung）的上游集水區降下豪雨所致，積水最深處有2至3公尺高，這次災情沒有傳出傷亡。

當地氣象官員表示，未來幾天大雅加達仍極有可能降下豪雨，雅加達超過4成的面積都有不同程度地層下陷問題，如遇上漲潮，將再造成大淹水。

10年來首場風暴 荷蘭班機火車中斷

荷蘭和德國部分地區7日白茫茫一片，突如其來的暴風雪導致飛機與火車交通中斷，一些新冠病毒的採檢工作也因此暫停。

在10年一遇的暴風雪壟罩下，荷蘭著名景點的小孩堤防風車群7日被大雪覆蓋。（Get...
在10年一遇的暴風雪壟罩下，荷蘭著名景點的小孩堤防風車群7日被大雪覆蓋。（Getty Images）

荷蘭氣象人員稱之為「達西風暴」（Storm Darcy），這是荷蘭超過10年來第一場暴風雪，當局對全國宣布罕見的「紅色」緊急狀況。氣象預報網站指出，昨晚有8級強風伴隨降雪，「這是長久以來第一場暴風雪，上次出現暴風雪是在2010年1月。」

荷蘭阿姆斯特丹史基普機場數十個航班延誤或取消，南部愛因霍芬機場則取消所有服務。所有火車停駛，荷蘭首都阿姆斯特丹的電車也暫停營運，海牙還發生電車因大雪出軌事故。

荷蘭廣播基金會（NOS）報導，荷蘭大部分地區積雪5至10公分，部分地區甚至有30公分的降雪量。氣象預報人員建議避免外出，據報有80多輛車在路上行駛時打滑。

暴風雪 印尼 風暴

上一則

大胸部不是我的錯！女模搭機被要求遮掩 怒斥歧視

下一則

外交矛盾擴大！德瑞波3國報復 驅逐俄羅斯外交官

延伸閱讀

南加空氣污染嚴重？ 大部分地區8日禁燃燒木材

南加空氣污染嚴重？ 大部分地區8日禁燃燒木材

歐洲急凍 荷蘭10年來首遇暴風雪

歐洲急凍 荷蘭10年來首遇暴風雪
暴風雪3部曲？紐約周末又兩場

暴風雪3部曲？紐約周末又兩場
三星併購點名：荷蘭恩智浦、美商德儀、日本瑞薩

三星併購點名：荷蘭恩智浦、美商德儀、日本瑞薩

熱門新聞

雞蛋到底可以放多久？日本專家來解答。(Unsplash)

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

2021-02-06 11:25
北韓領導人金正恩。(歐新社)

女少校性招待貼身護衛 金正恩下令處決

2021-02-04 02:00
牛津疫苗數據讓英國政府延後接種第二劑疫苗的政策獲得支持。路透

牛津疫苗可大減病毒傳播！英國延打疫苗策略獲數據支持

2021-02-03 12:25
3日，以色列醫護人員在接種新冠疫苗。(美聯社)

疫苗施打全球最快 以色列確診與死亡病例仍暴增

2021-02-03 09:52
法新社報導，有人估計仰光抗議者達10萬。（路透）

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

2021-02-07 09:43
南韓一名失業民眾因有了極端念頭，於是利用外送App向平時很常光顧的店家下訂披薩並寫道「這是最後一餐」，想不到改寫了他的人生故事。 示意圖／ingimage

外送備註點「最後一餐」 披薩店老闆3舉動暖哭全網

2021-02-01 08:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國