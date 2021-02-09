緬甸連3日示威 軍方警告鎮壓 美大使館證實2大城已宵禁

數百民眾在緬甸首都奈比多示威抗議軍方的政變，儘管示威和平，但當局仍發射水砲驅散民眾。（美聯社）

緬甸 反軍事政變的抗議8日進入第三天，仍有數以萬計民眾走上街頭，要求軍政府釋放民選政府實質領袖翁山蘇姬 ，當局警告可能鎮壓；美國駐緬甸大使館隨後證實，已接獲報告，得知仰光和瓦城已實施宵禁，緬甸軍方禁止抗議和聚眾超過五人，並從晚上8時到凌晨4時宵禁。

隨著不服從運動擴散至緬甸全國，且愈發激烈，軍方7日在國營「緬甸廣播電視台」表示，反對軍方接管政府屬違法行徑，並示意可能鎮壓。據悉，大批軍車6日晚已駛入仰光戒備。

到目前為止，緬甸軍方仍自我克制，不使用致命武力來平息遍地開花的示威，但隨著壓力升高，鎮暴警察 8日在首都奈比多發射水砲，試圖驅散聚集在公路上的數千群眾。現場一名攝影師說，水砲射入群眾之間，造成至少兩名示威者受傷。

路透報導，奈比多警方要求示威者撤離，否則將武力驅逐。奈比多一條道路上可看到武裝警察排成三排。抗議者高喊反政變口號，並要求警方服務人民，而非奪權的軍政府。

全國罷工也在8日展開。在最大城仰光，紡織工人、公務員和鐵路員工紛紛離開工作崗位；有民眾表示說，自己對翁山蘇姬的忠誠超越對財務狀況的憂心。

瓦城也出現類似的大規模遊行，許多人手持翁山蘇姬的照片，並揮舞翁山蘇姬所屬政黨全國民主聯盟的紅旗。另外，從鄰近中國的木姐到南部城市土瓦、巴安等多處，也傳出有大型集會。

瓦城一個鎮政府發布戒嚴令說：「即起實施，等進一步通知。某些人的行為舉止危害公眾和執法人員的安全，令人擔憂，這樣的行為妨礙穩定，並可能引發暴亂，所以戒嚴令禁止聚眾、公開演說、使用車輛抗議和舉行各種集會。」伊洛瓦底省一個鎮也宣布戒嚴。其他地區料將在8日晚間陸續戒嚴。

緬甸軍頭敏昂萊8日晚發表電視演說，為政變行為辯護，重申去年11年的國會大選出現舞弊（令軍方政黨大敗），為了維護民主，他才站出來奪權。（路透）

軍頭：1年後大選 歡迎外資

國防軍總司令敏昂萊8日也罕見對全國發表電視演說，為政變喊冤，重申去年11月舉行的選舉存在違規行為。他強調軍政府將會在一年後重新舉行選舉，並將政權交給勝選者。軍方發動政變後宣布國家進入一年的緊急狀態。

敏昂萊辯稱，如今的軍政府與以往的軍政府不同，將推行「真正而且有紀律的民主」，選派了合適的部長，而且外交政策維持不變，也鼓勵外國來緬甸投資。