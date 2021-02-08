冰川毀印度大壩「恐百人罹難」 官員：早說根本不該建壩

一名獲救的電廠工人開心高舉雙臂。（美聯社）

印度 北部喜馬拉雅山冰川 7日融化斷裂，砸毀北阿坎德邦（Uttarakhand）杜利恆河河谷一座水力發電大壩，導致洪水 沖走下游民眾。當地官員說，已有九人確認喪生，高達140人失蹤，恐凶多吉少。

路透報導，印度北阿坎德邦秘書長普拉卡什表示，「這場洪水可能造成100至150人死亡」。官員已撤離居住在附近杜利恆河河谷下游居民。

民眾紛紛在社交媒體分享洪水發生時的狀況，及造成破壞規模的影片。一名目擊者表示，大量塵土、岩石和洪水沿著杜利恆河河谷奔流而來。當地居民拉納表示：「洪水來得又快又急，根本沒時間提醒其他人避難。」

當地警方表示，有超過50人在大壩工作，儘管已經救出十多人，恐怕還是有些人不幸罹難。BBC報導，印度總理莫迪表示正密切監控局勢，並推文說：「國家為那裡居民的安全祈禱。」印度政府表示，空軍也正準備協助搜救行動。

印度7日受冰川斷裂影響，水力發電大壩遭冰川撞破、洪水沖毀河道旁民宅。（美聯社）

事發地點杜利恆河是恆河的六條上游支流之一，位在印度首都新德里北方500多公里。喜馬拉雅山區的北阿坎德邦經常遭到洪水、山崩或土石流侵襲，2013年6月，破紀錄豪雨導致山洪爆發，將近6000人罹難。

當地這類災難被稱為「喜瑪拉雅海嘯」，從山谷奔流而下的洪水夾帶大量泥漿岩石，掩埋房舍，沖毀建築、道路和橋梁，經常造成重大傷亡。

曾擔任印度水資源部長的烏瑪．巴爾提說，該區域根本不該興建水力發電廠，「我當部長的時候就已講過，喜馬拉雅山區地質敏感，不應該在恆河及其主要支流興建發電廠」。環保專家說，北阿坎德邦的大型水力發電計畫都應該暫停。