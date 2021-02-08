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緬甸多城示威、傳警開槍 仰光大陣仗「10萬人上街」

編譯李京倫／綜合7日電
大批民眾7日在緬甸最大城市仰光街頭遊行示威，要求政變軍人釋放翁山蘇姬和其他被扣押的民選政府官員。（美聯社）
大批民眾7日在緬甸最大城市仰光街頭遊行示威，要求政變軍人釋放翁山蘇姬和其他被扣押的民選政府官員。（美聯社）

數以萬計民眾7日湧上緬甸最大城仰光街頭，抗議政變並要求釋放實質領袖翁山蘇姬，BBC報導，這是2007年數千佛教僧侶示威反對軍政府的「番紅花革命」以來，緬甸規模最大的示威。外界估計仰光抗議者達10萬，其他十多個城鎮甚至鄉村也有示威。

法新社報導，仰光的抗議者穿著象徵翁山蘇姬所屬政黨「全國民主聯盟」的紅色上衣，拿著紅色氣球，一邊呼喊口號「不要軍事獨裁，要民主」，一邊高舉寫著「為緬甸伸張正義」的布條。許多人比出受電影「飢餓遊戲」的三指手勢，這個手勢在泰國去年民主示威期間成為抵抗的象徵。路過示威現場的汽車和巴士鳴喇叭表示鼓勵，車上乘客拿著翁山蘇姬的照片助陣。

仰光群眾從不同地點出發，遊行到市中心「蘇雷佛塔」會合，蘇雷佛塔也是番紅花革命的會合點。警車和鎮暴警察守在仰光大學附近。民眾手中的布條寫著「尊重我們投下的選票」。全民聯在去年11月國會選舉中贏得壓倒性勝利。

20歲大學生齊普喬說：「我徹底鄙視這場軍事政變，我不怕鎮壓。我每天都會來參加，直到媽媽蘇（翁山蘇姬）自由為止。」18歲經濟系學生耶喬說：「我們會抗爭到底。如果我們終結軍事獨裁，下一代就能享受民主。」

緬甸首都奈比多7日上街抗議的民眾騎著機車，展示示威標語。（歐新社）
緬甸首都奈比多7日上街抗議的民眾騎著機車，展示示威標語。（歐新社）

緬甸首都奈比多和第二大城瓦城也出現規模較小的抗議活動。臉書直播影音顯示，緬甸警方驅散東南部城鎮米瓦迪反政變示威者時傳出槍響，員警手持槍枝衝向約200名示威者。可以聽到槍聲，但不清楚使用哪種彈藥。照片顯示，多名抗議者受傷，似乎是被橡膠子彈擊中。第四大城毛淡棉也傳出槍響，但無人受傷。

聯合國（UN）人權辦公室已表示，緬甸當局「應確保完全尊重和平集會的權利，以及示威者不會面臨報復」。

緬甸軍方6日切斷全國網路，追蹤網路狀態的組織NetBlocks通報，緬甸網路7日已局部恢復，當地時間下午2時起，連線恢復到平常一半水準，但臉書、推特等社群網站仍封鎖。

一名緬甸示威者7日在仰光地標蘇雷佛塔附近向封鎖街道的警察高舉三指，表達反對軍方發...
一名緬甸示威者7日在仰光地標蘇雷佛塔附近向封鎖街道的警察高舉三指，表達反對軍方發動政變。（Getty Images）

緬甸 翁山蘇姬 臉書

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