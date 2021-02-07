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國際刑事法院裁定「可調查以色列戰爭罪」 美國嚴正關切

編譯中心／綜合6日電
巴勒斯坦民眾5日在以色列占領的約旦河西岸地區發動示威，抗議以國擴大屯墾區，遭到以色列安全部隊制止。（新華社）
巴勒斯坦民眾5日在以色列占領的約旦河西岸地區發動示威，抗議以國擴大屯墾區，遭到以色列安全部隊制止。（新華社）

國際刑事法院（ICC）5日裁定，對於在巴勒斯坦自治區犯下的戰爭罪具司法管轄權，意味接下來可能調查以色列軍方的戰爭罪行。巴勒斯坦稱讚此為「司法勝利」，但以國總理內唐亞胡怒斥ICC為反猶太的「政治組織」；同樣不是該法院成員國的美國也力挺以國。

路透報導，ICC法官表示，他們的決定是基於巴勒斯坦已獲准成為ICC創立條約的成員，並已將此問題提交法院。法官表示，司法管轄權的判定不代表企圖判定巴勒斯坦國家地位或國家邊界。目前巴勒斯坦的國家地位尚未定論。

ICC首席檢察官班索達在2019年12月曾指出，「在約旦河西岸地區，包括東耶路撒冷與加薩走廊，一直存在或曾發生戰爭罪。」她點名以色列國防軍，與武裝的巴勒斯坦團體如哈瑪斯，是可能的犯罪者。

裁定出爐後，檢察官將有「基礎」對以國軍方2014在加薩走廊的軍事行動、持續在約旦河西岸屯墾，以及兼併東耶路撒冷等行為展開「戰爭罪」調查。國際社會大多認為，以國的屯墾行徑並不符合國際法，但鮮少施壓以國停止。

對此，以色列總理內唐亞胡譴責這項裁定，「當ICC對以色列展開虛假的戰爭罪調查時，這純粹就是反猶太主義。」「我們將全力對抗這種濫用司法的行為。」內唐亞胡也重申，巴勒斯坦並非國家，且以巴邊界問題應該由之後的和平談判來決定，堅稱ICC根本不具備管轄權。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）也表達美方的「嚴正關切」：「美國反對ICC今天有關巴勒斯坦局勢的裁定結果。」他指ICC的司法管轄權應僅涉及成員國，或聯合國安全理事會託付的案件，且美方也不認為巴勒斯坦可以國家身分參與國際組織、實體或會議。

美國前總統川普曾強烈反對ICC，去年對ICC官員實施制裁，包括撤銷檢察官班索達的入境簽證，回應該法院以戰爭罪起訴美國駐阿富汗士兵。

國際刑事法院小檔案
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