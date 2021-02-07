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加國報紙頭版「開天窗」 抗議Google、臉書壟斷廣告收益

編譯中心／綜合6日電
加拿大新聞媒體協會串聯國內多家報媒發起「消失的頭條」運動。（取材自臉書）
加拿大新聞媒體協會串聯國內多家報媒發起「消失的頭條」運動。（取材自臉書）

加拿大新聞媒體協會串聯國內多家報媒發起「消失的頭條」運動，這些報媒刻意在4日的紙本頭版「開天窗」，呈現一片空白，以抗議Google與臉書社群媒體攫取絕大部分的廣告收益。

「多倫多星報」行政總裁鮑恩頓（John Boynton）撰文指出，這是由加拿大新聞媒體協會發起的「消失的頭條」（Disappearing Headlines）運動。這些報媒於4日刊出的空白頭版下方寫著一句話：「想像一下這裡沒有新聞是什麼樣子。」

文章寫道，這項運動包括全國各家報紙讓頭版空白，並附上給所有國會議員的公開信，呼籲加拿大當局儘快採取行動，解決這個迫在眉睫的難題。「沒有可靠且值得信賴、能告知大眾訊息並使政府負起施政責任的新聞業，我們的民主與下一代的未來將受害。」

「報導值得信賴、以事實為基礎的新聞確實所費不貲。很不幸，對於加拿大新聞媒體製作的報導，Google與臉書等全球科技巨擘拒絕支付合理費用。同時，這些科技巨擘在加拿大攫取超過8成的數位廣告收益。」鮑恩頓提到，這樣的結果導致近年來加拿大各地的地方報媒相繼倒閉，且有數以百計的記者失業。

文章強調，最佳解決之道就是仿效澳洲立法規範，授權報媒就使用他們的內容商議收取合理的費用，若科技巨擘不配合，將處以巨額罰款。

加拿大文化資產部長吉伯特4日透過電郵發送聲明給加國「環球新聞」（Global News），內文寫道「新聞不是免費的，而且從來都不是」。他指出：「我們的立場很明確，出版業者的工作必須獲得適當報酬，我們會支持他們，因為他們提供必要訊息，以造福我們的民主、社區的健康和福祉。」

吉伯特重申，加拿大政府打算通過立法創設「加拿大製造模式」，為加拿大新聞業者和數位平台打造全面、一致且公平的數位架構，目標是在今年推動制定新法。

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