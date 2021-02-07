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政變後最大規模！緬甸數千人示威 緬軍大斷網防民眾集結

編譯李京倫／綜合6日電
緬甸首都仰光大批示威者6日走上街頭抗議軍人發動政變。緬甸軍方切斷了網路。 （路透）
緬甸首都仰光大批示威者6日走上街頭抗議軍人發動政變。緬甸軍方切斷了網路。 （路透）

緬甸軍方1日發動政變，軟禁國務資政翁山蘇姬等政要，引發民眾抗議浪潮。6日緬甸各地爆發示威，最大城仰光有3000多人上街，要求釋放翁山蘇姬，是政變後規模最大抗議活動。軍政府則切斷全國網路，防止民眾集結。此外，翁山蘇姬的澳洲籍經濟顧問杜內爾也被軟禁在旅館裡，是緬甸政變首傳外國人被捕。

中央社引述法新社報導，多達3000人聚集在仰光大學（Yangon University）附近道路遊行，抗議群眾高舉三指，高喊「獨裁者下台，民主出頭天」，並舉著「反對軍事獨裁」的橫幅，旁觀行人則送上食物和水，為他們加油打氣。許多民眾穿著代表翁山蘇姬政黨「全國民主聯盟」的紅色。根據在場記者，當局出動大規模警力封鎖鄰近道路，兩輛鎮暴水車就停在現場。

此外，在首都奈比多，繼醫護人員及大學教師發起罷工抗議後，更多部門的公務員也發起罷工。他們同樣綁上紅絲帶、豎起三隻手指，不滿軍方接管民選政府。北方大城曼德勒也有2000人上街抗議；仰光的抗議於傍晚結束，群眾誓言7日重返街頭。

臉書、推特、IG都被封鎖

為防止民眾透過社媒集結，緬甸軍政府5日擴大對網路的限制，在下令封鎖臉書的隔日，又宣布禁止民眾使用IG和推特。在緬甸提供通訊服務的挪威電信證實被要求封鎖部分社交平台，直到另行通知。許多民眾用虛擬私人網路（VPN）隱藏所在位置以登入臉書，但行動資料傳輸中斷，使民眾很難查看獨立新聞和資訊。

網路監督組織NetBlocks表示，緬甸發生「全國規模的斷網」，網路連結只剩平常水準的54%。民眾表示，行動資料傳輸和wifi都停了。臉書4日率先被封鎖，緬甸無數網友湧進推特和IG分享資訊，不料如今再度被政府阻擋。

翁山澳籍顧問遭軟禁 澳嚴重關切

BBC報導，翁山蘇姬的澳洲籍經濟顧問杜內爾6日被拘捕，「我目前正被拘押，可能會面臨某種罪名的指控。」對此，澳洲外交部表達嚴重關切，位於仰光的澳洲大使館持續與當地澳洲人聯繫以確保安全。

至於1日起被軟禁的翁山蘇姬及溫敏，他們的律師至今仍無法與兩人會面，只被告知由於兩人正接受調查，所以不能與外界接觸。警方表示，翁山蘇姬及溫敏須繼續扣押至15日。

此外，緬甸國家媒體報導，軍政府領袖已和多國外交官員會晤以回應國際不滿聲浪，同時要求他們和新領導政權合作。聯合國秘書長古特瑞斯稍早表示，將派特使赴緬甸與軍方「初步接觸」，以敦促軍政府還政於民間政府。

緬甸3000多民眾6日在最大城仰光示威，這是政變後首次大規模遊行。入夜後，有民眾...
緬甸3000多民眾6日在最大城仰光示威，這是政變後首次大規模遊行。入夜後，有民眾繼續舉行燭光抗議活動。（路透）

緬甸 翁山蘇姬 澳洲

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