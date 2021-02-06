緬軍逮捕翁山左右手 大學師生、公務員示威喊「蘇媽媽萬歲」

位於仰光的達貢大學5日約有200名師生在校園內遊行，學生揮動紅旗，這是翁山蘇姬所屬政黨全國民主聯盟（NLD）的代表顏色，並高喊「蘇媽媽萬歲」。（歐新社）

緬甸 軍方1日扣押國務資政翁山蘇姬 及總統溫敏等全國民主聯盟高層後，4日晚將溫敏及其家人從首都奈比多總統府邸，轉移至位於奈比多聯邦區內的桑布提里鎮，並在5日拘捕翁山得力助手、全國民主聯盟（民盟）領袖之一的溫廷。

79歲的溫廷是曾服刑多年的政治犯，因反對軍人統治而屢次進出監獄，他經常接受媒體採訪，闡述翁山的立場。溫廷被扣押前接受緬甸英文媒體採訪，稱軍方接管政權並不明智，又呼籲國民發起抗議。溫廷被捕後向BBC表示，他因煽動叛亂罪被捕，最高刑罰為終身監禁。

軍方政變後，陸續有民眾上街抗議。在最大城市仰光，5日有多個學校參與抗議，達貢大學、商船學院師生約200名師生於校園內示威，學生揮動紅旗，這是全民盟的代表顏色，並高喊「蘇媽媽萬歲」。一名學生說：「我們不會讓我們這一代在這樣的軍事獨裁統治下受苦。」

緬甸商船學院的師生5日在反對緬甸軍事政變高舉三指抗議。（歐新社）

有報導形容，緬甸反對軍方政變的公民抗命運動日漸壯大。部分公務員也響應運動，在政府辦公室外綁上紅色絲帶或手持印有絲帶拍照，代表支持翁山蘇姬領導的全民盟。

此外，緬甸當局為壓制異議，先是封鎖臉書 ，後又限制使用推特，並逮捕至少30名在街頭敲打廚具抗議的民眾，部分人被判監七天。全民盟5日表示，會協助因「公民抗命」被捕的人士，又稱翁山目前身在首都，健康良好。

「公民抗命」3日透過臉書等社群媒體，號召30座城鎮的70家醫院與醫療部門員工罷工，藉此抗議軍方奪權；而緬甸第二大城瓦城4日出現政變後首場街頭抗議。

安理會促緬軍尊重法治

政變發展至今，各國不斷出聲呼籲緬甸軍方釋放政要，美國總統拜登4日在國務院闡述外交政策時，就要求緬軍放棄權力、釋放被捕人士、解除通訊限制和避免使用暴力；國安顧問沙利文表示，華府正考慮制裁緬甸個別人士或由軍方控制的機構。

聯合國安理會4日也要求緬軍尊重人權、基本自由和法治。但據路透報導，聲明沒有提及「政變」，推測是為了爭取中國和俄羅斯的支持。

此外，日本麒麟控股公司5日發出聲明表示，對於緬甸軍方的行動感到很遺憾，不得不終止與緬甸軍系企業的合資關係。