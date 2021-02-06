我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2680萬例 加州逼近340萬

奧克蘭華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等懸賞緝嫌

俄羅斯驅逐德、瑞典、波蘭外交官 控「參與納瓦尼抗議」

編譯中心／綜合5日電
俄羅斯5日驅逐德國、瑞典和波蘭外交官，指相關人士參與非法示威，聲援納瓦尼。（美聯社）
俄羅斯5日驅逐德國、瑞典和波蘭外交官，指相關人士參與非法示威，聲援納瓦尼。（美聯社）

俄羅斯反對派領袖納瓦尼上月從德國返回莫斯科後，被當局以挪用公款罪名拘捕，觸發反對派在全國各地發起大規模示威。當局曾批評美國及部分歐洲國家的外交人員發表煽動言論，5日更宣布驅逐德國、瑞典和波蘭外交官，指他們參與非法示威，聲援納瓦尼。

對此，俄羅斯外交部發表聲明稱，有關國家外交人員上月23日參與未經授權的示威，因此被當局列為不受歡迎人物，下令他們盡快離境。外交部發言人強調，外國不應干預俄羅斯的內政，建議其他國家處理好自己的問題，而外交人員必須嚴格遵從國際法規範。

德國總理梅克爾表示，俄羅斯驅逐3名歐洲外交官員是毫無理由的決定。梅克爾與法國總統馬克宏5日舉行視訊會議，會後她表示，與法國方面都認為，俄羅斯的驅逐行動毫無理由，並再次體現該國背離法治原則。

瑞典外交部發言人則否認該國外交官參與示威，聲稱他們只是在聖彼得堡觀察示威情況，形容這是「標準外交程序」。

瑞典外交部長林德本周稍早才結束拜訪莫斯科的行程。林德此行以歐洲安全暨合作組織（OSCE）主席國的代表身分出訪，討論包括女性議題、和平安全議題，並針對組織境內，在烏克蘭、白俄羅斯的衝突問題。林德也對俄羅斯對和平集會以及新聞工作者的暴力等提出批評，並呼籲莫斯科釋放納瓦尼。

俄羅斯 瑞典 德國

上一則

疫苗接種進度落後 想達「全球免疫」再等7.4年

下一則

緬軍逮捕翁山左右手 大學師生、公務員示威喊「蘇媽媽萬歲」

延伸閱讀

俄羅斯驅逐瑞典外交官

俄羅斯驅逐瑞典外交官
拜登籲釋放納瓦尼 俄羅斯斥挑釁

拜登籲釋放納瓦尼 俄羅斯斥挑釁
曾治療異議人士納瓦尼 俄醫師突傳去世

曾治療異議人士納瓦尼 俄醫師突傳去世
納瓦尼遭判刑3年半！美歐籲無條件放人 俄嗆「別干涉內政」

納瓦尼遭判刑3年半！美歐籲無條件放人 俄嗆「別干涉內政」

熱門新聞

北韓領導人金正恩。(歐新社)

女少校性招待貼身護衛 金正恩下令處決

2021-02-04 02:00
英國提供數百萬香港居民取得國籍管道的英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照新制31日上路。中央社檔案照

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

2021-01-31 09:34
牛津疫苗數據讓英國政府延後接種第二劑疫苗的政策獲得支持。路透

牛津疫苗可大減病毒傳播！英國延打疫苗策略獲數據支持

2021-02-03 12:25
南韓一名失業民眾因有了極端念頭，於是利用外送App向平時很常光顧的店家下訂披薩並寫道「這是最後一餐」，想不到改寫了他的人生故事。 示意圖／ingimage

外送備註點「最後一餐」 披薩店老闆3舉動暖哭全網

2021-02-01 08:46
日本女子吉野由美將母親遺體藏放在租住的公寓冰櫃中10年。圖為示意圖，非案發現場。(Pexels)

日本婦女怕沒地方住 公寓冰櫃藏媽媽屍體10年

2021-01-30 13:20
3日，以色列醫護人員在接種新冠疫苗。(美聯社)

疫苗施打全球最快 以色列確診與死亡病例仍暴增

2021-02-03 09:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫

賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫
我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢
拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕

拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕