俄羅斯驅逐德、瑞典、波蘭外交官 控「參與納瓦尼抗議」

俄羅斯5日驅逐德國、瑞典和波蘭外交官，指相關人士參與非法示威，聲援納瓦尼。（美聯社）

俄羅斯 反對派領袖納瓦尼上月從德國 返回莫斯科後，被當局以挪用公款罪名拘捕，觸發反對派在全國各地發起大規模示威。當局曾批評美國及部分歐洲國家的外交人員發表煽動言論，5日更宣布驅逐德國、瑞典 和波蘭外交官，指他們參與非法示威，聲援納瓦尼。

對此，俄羅斯外交部發表聲明稱，有關國家外交人員上月23日參與未經授權的示威，因此被當局列為不受歡迎人物，下令他們盡快離境。外交部發言人強調，外國不應干預俄羅斯的內政，建議其他國家處理好自己的問題，而外交人員必須嚴格遵從國際法規範。

德國總理梅克爾表示，俄羅斯驅逐3名歐洲外交官員是毫無理由的決定。梅克爾與法國總統馬克宏5日舉行視訊會議，會後她表示，與法國方面都認為，俄羅斯的驅逐行動毫無理由，並再次體現該國背離法治原則。

瑞典外交部發言人則否認該國外交官參與示威，聲稱他們只是在聖彼得堡觀察示威情況，形容這是「標準外交程序」。

瑞典外交部長林德本周稍早才結束拜訪莫斯科的行程。林德此行以歐洲安全暨合作組織（OSCE）主席國的代表身分出訪，討論包括女性議題、和平安全議題，並針對組織境內，在烏克蘭、白俄羅斯的衝突問題。林德也對俄羅斯對和平集會以及新聞工作者的暴力等提出批評，並呼籲莫斯科釋放納瓦尼。