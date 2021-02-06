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趕在立法前！ Google在澳洲推出新聞平台 願付費媒體

編譯中心／綜合5日電

美國科技巨擘Google早前被澳洲要求須就新聞內容付費給媒體，當時Google揚言將關閉當地搜尋服務。不過在澳洲立法前，Google於5日推出提供已付費新聞的平台News Showcase，所發表的內容也不再憑Google演算法排序，可由相關傳媒自行決定。

路透、衛報報導，Google表示，新聞平台News Showcase獲得13億澳元（約9.98億美元）投資，包括英國、德國、巴西、阿根廷、加拿大及日本等十多個國家或地區的媒體，擁有450多種出版產物。此外，News Showcase將付費給包括「坎培拉時報」（Canberra Times）在內的7家澳洲媒體，以使用其新聞內容，Google也已聲明表示，期待與更多澳洲出版商達成協議。

媒體認為，Google希望藉此證明，澳州當局沒有必要立法強制數位平台付費給新聞媒體。

不過，澳洲主要新聞機構如發行「雪梨先驅晨報」的Nine尚未在新法生效前跟Google磋商提供新聞內容交易，梅鐸的新聞集團則表示不滿意Google的開價。

Google近年飽受壟斷市場及內容侵權等批評，澳洲早前打算立法要求Google和臉書等公司，必須向澳洲出版商和廣播公司支付搜尋結果或新聞提要所含內容的費用，若兩公司未能和出版商達成協議，則將由澳洲政府任命的仲裁員來決定價格。

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