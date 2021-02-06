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帛琉退出太平洋島國論壇 恐讓中國影響力與日俱增

編譯中心／綜合5日電

帛琉今天宣布，由於屬意人選未能當選太平洋島國論壇秘書長，將退出論壇；其他4個密克羅尼西亞島群的論壇成員也以同樣理由揚言退出，讓這個太平洋地區最重要的政治組織瀕臨瓦解。美國中國正在太平洋區域角力，而帛琉與美國和台灣關係友好，有觀察認為論壇分裂，或為中國提供擴大影響力的機會。

16個太平洋島國和澳洲、紐西蘭組成的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum），是美國同盟在此一區域致力外交的重要組織。密克羅尼西亞島群5國聲稱，依照行之數十年的非正式協議，這次應輪到他們推派秘書長。但他們屬意的人選馬紹爾群島駐聯合國大使札基歐斯（Gerald Zackios）未能當選，而由庫克群島（Cook Islands）前總理普納（Henry Puna）以一票之差險勝。

帛琉政府外交照會指出：「帛琉共和國政府將終止參與太平洋島國論壇。」帛琉批評組織漠視小國利益，其他4個密克羅尼西亞島群國家，包括馬紹爾群島、吉里巴斯、諾魯及密克羅尼西亞聯邦預定8日舉行線上會議，討論跟進退出論壇。

這些太平洋島國雖人口稀疏，但位置甚具戰略價值，且控制資源豐富的海域，在部分國際組織亦有投票權，成中美爭奪影響力的關鍵地區。而中國近年在太平洋地區影響力與日俱增，更趁著疫情加強援助，包括向法屬波利尼西亞和斐濟等地運送醫療物資。

美國 中國 台灣

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