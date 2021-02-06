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南韓俞明希棄選WTO秘書長 川普卸任後僵局有解

編譯中心／綜合5日電
南韓產業通商資源部通商交涉本部長俞明希5日放棄角逐世界貿易組織秘書長一職。（美聯社）
南韓產業通商資源部通商交涉本部長俞明希5日放棄角逐世界貿易組織秘書長一職。（美聯社）

南韓政府表示，南韓產業通商資源部通商交涉本部長俞明希今天放棄角逐世界貿易組織（WTO）秘書長一職。俞明希退出後，歐盟與中國、日本力挺的奈及利亞財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）有望成為世貿第一位非洲出身的女性秘書長。

南韓產業通商資源部發表聲明指出，俞明希已與她的主要支持者美國及其他大國商議，「決定放棄參選」。聲明並說：「南韓將繼續為重建和改進多邊貿易體系做出各種貢獻。」

奈及利亞財政部長伊衛拉可能成為世貿第一位非洲出身的女性秘書長。（路透）
奈及利亞財政部長伊衛拉可能成為世貿第一位非洲出身的女性秘書長。（路透）

自去年10月起，遴選世貿新任秘書長的程序便一直陷入僵局。當時世貿主要會員國大使指出，伊衛拉是最佳人選，但美國川普政府堅持反對。

世貿秘書長通常經由共識選出，導致這次遴選過程陷入僵局。觀察家指出，南韓面臨來自美國的壓力，不得不讓俞明希繼續角逐這個職位。但在美國新任總統拜登就職2周後，南韓決定讓俞明希退出。預估獲歐盟27國支持的伊衛拉，將出任WTO新祕書長。

俞明希透露，向WTO正式通報退選決定後，各會員國將協商總理事會召開日程，並在會中一致通過新秘書長。不過具體日期，將由WTO總理事會的議長與各會員國協商後公告。

南韓 美國 WTO

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