緬甸政變後…臉書斷網 網友推特標籤引關注

緬甸軍方發起政變，引起緬甸民眾不滿。緬甸民眾在網路串連，在自家門口或陽台大力敲著鍋碗瓢盆，發出噪音。（Getty Images）

緬甸 發生軍方政變奪權，社群網站臉書 （Facebook）今天表示，旗下一些服務在緬甸受阻，用戶無法使用。緬甸網友則在推特 效法泰國學運的主題標籤，希望讓外界知道緬甸發生了什麼事。緬甸民眾也在網路串連，2日和3日晚間在自家門口或陽台大力敲著鍋碗瓢盆，發出噪音，表達對軍方政變的不滿。

路透報導，緬甸國有的緬甸郵政電信公司（MPT）等網路服務供應商，今天持續阻擋境內的民眾使用臉書旗下的服務。

緬甸通訊與資訊部昨夜上傳網路的信函寫道，為保持國家「穩定」，以免有人利用臉書散布假消息和不實訊息及造成誤解，臉書服務將被封鎖到2月7日。

網路追蹤組織NetBlocks證實，緬甸郵政電信公司已封鎖臉書、Messenger、Instagram和WhatsApp服務。緬甸5300萬人口中，約有一半的人使用臉書，對許多人來說，臉書等於是網路代名詞。

另外，由於緬甸軍方今天起到7日關閉臉書，大量緬甸網路使用者轉往推特（Twitter）。支持緬甸的推特使用者效法泰國抗議人士在去年學運的做法，利用推特標籤「緬甸發生了什麼事情」（#WhatsHappeningInMyanmar），希望讓外界知道緬甸正在發生的事情。這個標籤也成為今天推特的熱門主題。

緬甸獨立英文媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）在推特指出，今天在緬甸第二大城瓦城（Mandalay，又稱曼德勒）出現了政變後第一場街頭抗議。抗議人士高喊：「我們不要這個政權！釋放所有的領袖！停止軍方統治！」但抗議人士遭到警方驅趕甚至逮捕。