緬甸軍方逮147人 聯國促釋翁山蘇姬 但未譴責政變

緬甸軍方發起政變，引起緬甸民眾不滿，高舉三指聲援在軍方政變中被捕的翁山蘇姬。（歐新社）

緬甸 國務資政翁山蘇姬 日前遭拘禁，聯合國 安全理事會今天要求緬甸軍方釋放翁山蘇姬及其他人，並對緬甸進入緊急狀態表達關切，但未譴責政變。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天曾承諾，將竭盡所能對緬甸施加足夠的國際壓力，以確保這場政變失敗。

安理會在商定的聲明中「強調必須維護民主體制和程序，避免暴力，並充分尊重人權、基本自由和法治」。聲明指出，「它鼓勵按照緬甸人民的意願和利益進行對話與和解。」

緬甸軍方1日以選舉舞弊為由，對執政黨「全國民主聯盟」的民選政府發動政變，諾貝爾和平獎得主、國務資政翁山蘇姬以及總統溫敏等多名執政黨高層遭軍方拘捕。

美國白宮國安顧問蘇利文透露，正在審查簽署行政命令的可能，也正在研究對個人與軍方控制實體進行針對性制裁。蘇利文表示，有足夠的空間找到必要的制裁選項。

非營利人權團體「援助政治犯協會(Assistance Association for Political Prisoners，AAPP) 今天表示，自從緬甸軍方在1日發動軍事政變以來，已經有最少147人遭拘押，其中除了翁山蘇姬、溫敏以外，還包括翁山蘇姬政府中的多位官員，以及維權人士和國會議員。

這是緬甸自從1988年以來的首次軍事政變，並可能終結10年來的文人統治。