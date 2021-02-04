斷她總統路…翁山蘇姬遭訴 罪名「持有對講機」

緬甸女子3日在聯合國位於泰國曼谷的辦事處外，秀出翁山蘇姬的照片，表達支持。（歐新社）

1日在軍事政變中遭到罷黜的緬甸 實質領袖、國務資政翁山蘇姬，3日遭到起訴，罪名是違反進出口法，非法持有走私進口的通訊裝備，包括在她寓所搜出至少十部沒有進口許可的無線對講機，推斷是隨扈在使用。

緬甸軍方1日以「選舉舞弊」為由對執政黨「全國民主聯盟」（National League for Democracy，全民聯）的民選政府發動政變，包括總統溫敏、實質領導人翁山蘇姬在內多名執政黨高層遭軍方逮捕。

七大工業國集團（G7 ）今天譴責緬甸軍事政變，G7發表聲明說，「我們呼籲軍方立即解除緊急狀態，恢復民選政府的權力，釋放所有遭受不當關押的人，並尊重人權與法治。11月的選舉結果必須尊重，同時國會應盡快開議。」

紐約時報 和英國廣播公司分析，以政變的嚴重性而言，翁山蘇姬被控的罪名可謂非常瑣細甚至荒謬，最高刑期是三年。但是對軍方來說，無論是輕罪或重罪，關鍵在於定翁山蘇姬的罪，讓她因此無法參選國會議員，斷了她的總統路，掃除軍方透過選舉取得執政權的大石頭。

翁山蘇姬帶領的緬甸全民聯官員苗紐3日在臉書表示：「我們已經獲得可靠的消息，達信那利法院已於2月1日至2月15日對翁山蘇姬進行14天的還押，罪名是違反進出口法。」

苗紐還說，翁山蘇姬被軟禁在首都奈比多的寓所，可在屋內活動。全民聯國會議員之間原本盛傳翁山蘇姬可能被安上叛國或選舉舞弊等罪名，沒有人想到她的罪名是持有對講機。

全民聯高級領導人溫廷2日呼籲在去年大選中支持全民聯的選民行動起來，按照翁山蘇姬所說，展開非暴力抗議活動。2日晚上，緬甸第一大城市仰光有民眾沿街敲打鍋盆、鳴響汽車喇叭表示抗議，部分民眾高喊口號要求軍方釋放翁山蘇姬。當地居民解釋，在緬甸文化中，敲鼓有驅邪之意。

「緬甸公民不服從運動」3日在社群媒體發文說，緬甸30座城鎮的70家醫院與醫療部門員工都已罷工，藉此抗議軍方奪權。但紐約時報報導，政變至今各城市街頭平靜得令人訝異，雖有軍人巡邏但人數不多。