關係惡化！南韓國防白皮書 日本從「夥伴變鄰國」

南韓 國防部今天公布兩年一度「國防白皮書」，雖然將日本 定位為必須共同合作的國家，但在表述上從過去的「夥伴」變成「鄰國」。韓媒指出，「這直接反映了惡化的兩國關係」。

NHK報導，南韓國防白皮書指出，南韓將和各國在國防上進行交流與合作，其中在有關日本部分，「不只是兩國關係，也是為了東北亞及世界和平與繁榮，必須共同合作的鄰國」。不過，兩年前的國防白皮書是這麼表述：「日本是地理上及文化上接近的鄰國，也是為了世界和平與繁榮，必須共同合作的夥伴」。顯示將稱呼從「夥伴」改成「鄰國」。

南韓國防白皮書還提到，由於日本嚴格管制出口到南韓的品項，是阻礙兩國關係的主要因素，「未來對於日本單方恣意所採取的措施，將堅決地因應」。南韓國防部相關人士表示，南韓方面有跟日本外務省協議，「由於兩國間有各式各樣的課題，所以認為用鄰國這個詞是妥當的」。

日本「產經新聞」則分析，日本在去年7月發布的「國防白皮書」中，刪除了「與南韓在多個領域開展防務合作」等內容，南韓此次修改，可能是對日方的「反擊」。

此外，韓聯社報導，今年南韓國防白皮書向中國和北韓 釋出善意。在對中合作方面，白皮書刪除了2016年美韓宣布在韓部署薩德反飛彈系統，引發韓中矛盾的內容；對北韓描述方面，則刪除「朝鮮政權和朝軍是我們的敵人」字句。

分析家認為，文在寅政府進入執政第五年，決定集中最後力量，努力推動「朝鮮半島和平進程」，因此韓方希望盡量減少對北韓不必要的刺激。