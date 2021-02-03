我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2643萬例 伊州破113萬

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

關係惡化！南韓國防白皮書 日本從「夥伴變鄰國」

編譯中心／綜合2日電

南韓國防部今天公布兩年一度「國防白皮書」，雖然將日本定位為必須共同合作的國家，但在表述上從過去的「夥伴」變成「鄰國」。韓媒指出，「這直接反映了惡化的兩國關係」。

NHK報導，南韓國防白皮書指出，南韓將和各國在國防上進行交流與合作，其中在有關日本部分，「不只是兩國關係，也是為了東北亞及世界和平與繁榮，必須共同合作的鄰國」。不過，兩年前的國防白皮書是這麼表述：「日本是地理上及文化上接近的鄰國，也是為了世界和平與繁榮，必須共同合作的夥伴」。顯示將稱呼從「夥伴」改成「鄰國」。

南韓國防白皮書還提到，由於日本嚴格管制出口到南韓的品項，是阻礙兩國關係的主要因素，「未來對於日本單方恣意所採取的措施，將堅決地因應」。南韓國防部相關人士表示，南韓方面有跟日本外務省協議，「由於兩國間有各式各樣的課題，所以認為用鄰國這個詞是妥當的」。

日本「產經新聞」則分析，日本在去年7月發布的「國防白皮書」中，刪除了「與南韓在多個領域開展防務合作」等內容，南韓此次修改，可能是對日方的「反擊」。

此外，韓聯社報導，今年南韓國防白皮書向中國和北韓釋出善意。在對中合作方面，白皮書刪除了2016年美韓宣布在韓部署薩德反飛彈系統，引發韓中矛盾的內容；對北韓描述方面，則刪除「朝鮮政權和朝軍是我們的敵人」字句。

分析家認為，文在寅政府進入執政第五年，決定集中最後力量，努力推動「朝鮮半島和平進程」，因此韓方希望盡量減少對北韓不必要的刺激。

南韓 日本 北韓

上一則

南韓油輪遭扣近一個月 伊朗同意釋放多數船員

下一則

「假陰性證明」流竄！180元就可買到 歐洲多國查獲

延伸閱讀

南韓提議在北韓境內蓋核電廠 遭IAEA潑冷水

南韓提議在北韓境內蓋核電廠 遭IAEA潑冷水
高速路撞路標！南韓世宗市車禍 中國公民6死4傷

高速路撞路標！南韓世宗市車禍 中國公民6死4傷
南韓股民集結 向空頭宣戰

南韓股民集結 向空頭宣戰
三星併購點名：荷蘭恩智浦、美商德儀、日本瑞薩

三星併購點名：荷蘭恩智浦、美商德儀、日本瑞薩

熱門新聞

德國畫報爆料，瓦吉拉隆功正式將妮娜提升為第二王后，儀式就排定在詩妮娜過36歲生日的26日，等於當成生日大禮。美聯社

宮廷劇續集！泰王冊封詩妮娜「第二王后」 還打傷妹妹

2021-01-26 21:59
英國提供數百萬香港居民取得國籍管道的英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照新制31日上路。中央社檔案照

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

2021-01-31 09:34
南韓一名失業民眾因有了極端念頭，於是利用外送App向平時很常光顧的店家下訂披薩並寫道「這是最後一餐」，想不到改寫了他的人生故事。 示意圖／ingimage

外送備註點「最後一餐」 披薩店老闆3舉動暖哭全網

2021-02-01 08:46
日本女子吉野由美將母親遺體藏放在租住的公寓冰櫃中10年。圖為示意圖，非案發現場。(Pexels)

日本婦女怕沒地方住 公寓冰櫃藏媽媽屍體10年

2021-01-30 13:20
緬甸領袖翁山蘇姬驚傳已遭拘留。(美聯社)

緬甸傳政變！翁山蘇姬及總統遭軍方拘留

2021-01-31 18:49
印度疫情嚴重。 (美聯社)

無症狀確診女「連驗31次」皆陽性 已隔離5個月

2021-02-01 19:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮
貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任

貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任
嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀