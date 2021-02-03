美國認定緬甸發生「軍事政變」 將暫停援助

居住在日本的緬甸人2日在東京示威，要求軍方釋放翁山蘇姬。（美聯社）

緬甸 軍方當地時間1日逮捕國務資政翁山蘇姬及所屬「全國民主聯盟」（NLD）的要角，宣布全國進入緊急狀態，美國國務院 2日宣布將其認定為「軍事政變」，考慮對緬甸軍人領袖及其所屬公司施加更多制裁，審慎檢視對緬甸的援助，但不影響對洛興雅族群等人道援助。

美國總統拜登1日表示，考慮再度制裁緬甸，並呼籲國際社會團結要求緬甸軍方放棄奪權與釋放被逮捕者。國務院資深官員2日上午透過電話簡報會，宣布經檢視相關事證後，認定翁山蘇姬與總統溫敏在軍事政變（military coup）中遭罷黜。

國務院資深官員表示，直到目前為止，華府都未與發動政變的緬甸軍事將領，或翁山蘇姬等文人政府領袖接觸；由於其他國家與緬方有更好的接觸，美國如今暫且保持與理念相近國家密切互動，關注進展。

基於美國法律，一但國務院認定「政變」，美國將自動限制對該國家或地區的援助。國務院發言人普萊斯（Ned Price）2日下午在每日記者會上表示，美國每年提供給緬甸人民約1.35億美元的支持，美國政府將仔細檢視，不影響對包括洛興雅在內的受苦緬人。

國務院資深官員表示，美國直接援助緬甸政府的金額很少，絕大部分的援助都是透過民間社團。因此美國暫停援助是否能真正影響緬甸軍政府，效果還待觀察。

普萊斯表示，在現有對緬甸的制裁措施下，美國審慎考慮實施更多制裁，目前緬甸軍方已受制裁；資深官員表示，美國考慮制裁緬甸軍事將領及其所屬公司。

被問到若美國對緬甸實施強硬手段，是否可能導致緬甸進一步倒向北京？普萊斯表示，緬甸政變不符合美國與理念相近盟友利益，也不符合中國大陸的利益；因此第一要務為恢復緬甸的文人領導。

共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）與翁山蘇姬往來密切，他表示，1日已告訴拜登和國務卿布林肯（Antony Blinken）有關緬甸的最新情勢，並敦促美國政府要讓緬甸軍方為破壞民主付出巨大代價。

緬軍頭：掌權無可避免

編譯中心／綜合2日電

緬甸武裝部隊總司令敏昂萊發動政變，2日在他組成新政府後首場會議中表示，軍方對去年大選舞弊提出抗議後，如今必須接掌政權，「是無可避免的結果」。根據緬甸軍方資訊服務單位報導，敏昂萊在會議上說：「國防軍已經一再提出要求。為了國家，無可避免必須選擇這條路。直到下一場選舉後組成新政府，有必要由我們來領導國家。」他還提到將在緊急狀態期間，將選舉工作和對抗新冠疫情列為首要任務。

部分官員獲釋 翁山仍遭軟禁

全民聯的中央宣傳委員會成員之一齊托今天在臉書發文表示，遭拘留的全國民主聯盟國會議員已獲准離開舍區，但是「目前沒有將翁山蘇姬和苗翁醫師移往他處的計畫。據我所知他們健康情況良好」。新加坡媒體報導，翁山蘇姬目前被軟禁在奈比多的住所。另據據緬甸媒體與社群網站消息，部分被扣押的政府官員2日已獲釋返家。另據央視新聞，緬甸目前七省七邦首席部長接近一半已經回到家中。