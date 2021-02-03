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納瓦尼遭判刑3年半！美歐籲無條件放人 俄嗆「別干涉內政」

編譯中心／綜合2日電
俄羅斯異議領袖納瓦尼2日出庭。（歐新社）
俄羅斯異議領袖納瓦尼2日出庭。（歐新社）

俄羅斯反對派領袖納瓦尼早前自德國返俄被捕後，2日出庭，被莫斯科法院以違反緩刑條件為由判處3年半徒刑。美國國務卿布林肯隨即發表聲明，呼籲俄國立即無條件釋放納瓦尼，英法德等國也同聲呼籲。立陶宛和拉脫維亞則敦促歐盟對俄國實施制裁。

莫斯科法院今天判處納瓦尼3年半徒刑，不過他之前遭軟禁的時間將計入刑期，因此實際服刑時間將縮短。納瓦尼的律師表示，納瓦尼將再服刑2年8個月。納瓦尼在法庭發言時，再度指控當局去年夏天試圖投毒殺害他，他並針對傳聞毒劑是放在他的內褲嘲笑總統普亭。他也指控普亭想藉監禁他來「嚇唬千萬百姓」。

判決公布後，納瓦尼的盟友呼籲支持者立即前往莫斯科市中心抗議。納瓦尼的律師表示將提出上訴。

西方國家對此也紛紛發表抗議，美國國務卿布林肯在聲明表示，「即使我們與俄國合作以增進利益，我們將會與盟友密切協調，要求俄國對未能維護其公民的權益負起責任。」

英國外相拉布說，「今天針對中毒案被害者而不是加害者的不正當裁決表明，俄國未能履行國際社會成員所期望的最基本承諾。」並呼籲釋放納瓦尼及在過去兩周被捕的和平示威者與記者。德國外長馬斯則表示，納瓦尼遭判刑是「對俄國基本的自由與法治的打擊」。

立陶宛外長則呼籲歐盟對俄國實施制裁，他並表示，若歐盟沒有採取行動，立陶宛將會考慮自行制裁俄國。

不過俄羅斯外長表示，西方國家呼籲放人悖離現實，並要求西方國家不要干涉俄羅斯主權事務。

俄國 歐盟 俄羅斯

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