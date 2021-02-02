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脫北高官曝「金正恩不會棄核」 關鍵：象徵體制存亡

編譯中心／綜合1日電
北韓前駐科威特代理大使柳賢雨1日說，北韓領導人金正恩不會棄核。（歐新社）
北韓前駐科威特代理大使柳賢雨1日說，北韓領導人金正恩不會棄核。（歐新社）

上月被爆出叛逃南韓北韓前駐科威特代理大使柳賢雨1日說，北韓領導人金正恩不會棄核，但可能有意參與裁減核武的談判，爭取放寬制裁。

韓聯社報導，柳賢雨在接受CNN採訪時表示，美國前總統川普要求北韓先實現無核化，這導致雙方無核化談判陷入僵局。總結說來，美國不會在無核化問題上讓步，北韓則不可能實現無核化。

他說，北韓的核能力直接關係到體制安全，金正恩很有可能將核武器視為體制存亡的關鍵，但為了爭取國際社會放寬制裁，可能有意就裁減核武進行談判。

聯合國安理會2017年9月通過對北韓制裁決議後，時任北韓駐科威特大使徐昌植被驅逐出境，此後代行大使職務、外交銜級是參贊銜的柳賢雨攜家眷投奔南韓。柳賢雨不是他的本名，是他在2019年9月進入南韓後登記戶口時改用的名字。

柳賢雨在受訪時也親自說明當初的逃亡歷程。他當天假裝開車送女兒上學，在車上將脫北計畫告訴女兒，並說「和爸爸媽媽一起追求自由吧」。柳賢雨回憶，女兒起初非常錯愕，但隨後仍回答。之後，柳賢雨就帶家人前往當地南韓使館尋求庇護。

對北韓人而言，脫北意味著必須付出巨大代價。柳賢雨說，平壤當局為了防止外交官脫北，經常將官員在北韓的親人當作人質。柳賢雨表示，他相當擔心自己在北韓的3個兄弟姊妹，以及高齡83歲的母親，「我認為在21世紀，北韓仍有這種封建時代的家庭連坐懲罰真的糟透了。」

在北韓，能夠派駐海外的外交官必定是菁英階層出身，例如柳賢雨和妻子都來自統治菁英家族，岳父更主管知名的「勞動黨39號室」，該機關專門負責北韓在海外的地下經濟活動，例如販毒、偽鈔、假菸、軍火等，目的是讓北韓突破國際經濟制裁，獲取足夠資金發展核武器。

北韓近年來頻頻發生駐外官員叛逃事件，包括2019年發生北韓駐義大利最高外交官曹成吉逃亡，以及2016年發生北韓前駐英國公使太永浩脫北。其中，太永浩投奔南韓後改名為太救民，於2020年順利當選為國會議員。

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