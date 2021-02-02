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科索沃、以色列建交！川普斡旋成果 將在耶路撒冷設使館

編譯中心／綜合1日電

以色列與巴爾幹半島的科索沃共和國今天建立外交關係。人民多為穆斯林的科索沃並承認耶路撒為以色列首都，與伊斯蘭世界其他國家意見相左。

中央社引述法新社報導，以色列與科索沃外長今天分別在耶路撒冷和科索沃首都普里斯蒂納，透過視訊會議軟體Zoom舉行儀式。兩人簽署建交聯合聲明。

以色列外交部長阿胥肯納吉（Gabi Ashkenazi）說，他已同意科索沃「在耶路撒冷開設大使館的正式請求」。根據「以色列時報」，這是以色列第一次與他國用視訊方式建立關係。

未來科索沃將繼美國、瓜地馬拉之後，在耶路撒冷設立大使館；宏都拉斯等國家也已承諾會把大使館從特拉維夫（Tel Aviv）遷至耶路撒冷。多數西方國家都承認科索沃獨立，但塞爾維亞、俄羅斯、中國並不承認。

之前科索沃不承認以色列，並非境內占多數的穆斯林反對，而是因為以色列也還沒承認科索沃。這次兩國相互承認的決定，是在去年9月白宮一場峰會中達成，當時美國前總統川普也在場。

以色列去年在川普斡旋下，也與數個阿拉伯國家建立外交關係，包括阿拉伯聯合大公國、巴林、摩洛哥、蘇丹等。

以色列 大使館 美國

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