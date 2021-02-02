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緬甸軍頭退役前政變！「軍方大選慘敗」讓他繼續掌權夢碎

編譯中心／綜合1日電
緬甸傳政變，翁山蘇姬(左)遭武裝部隊總司令敏昂萊(右)拘留，圖為兩人昔日合影。 （美聯社）
緬甸傳政變，翁山蘇姬(左)遭武裝部隊總司令敏昂萊(右)拘留，圖為兩人昔日合影。 （美聯社）

緬甸軍方1日發動政變，逮捕國務資政翁山蘇姬及總統溫敏。有分析家認為，武裝部隊總司令敏昂萊即將屆齡退役，發動政變完全是出於想要繼續掌權的私心。

緬甸軍方在目前2008年版憲法保障下，擁有國會四分之一保障席次，且可指派國防、內政、邊防等重要部長職位。

但由翁山蘇姬領導的執政黨「全國民主聯盟」（National League for Democracy）在去年大選得票率超過八成，在議會兩院498席拿下396席，軍方的羽翼「鞏固發展黨」只拿下32席。這樣的結果讓軍方灰頭土臉，並不斷質疑選舉舞弊。

軍方認為選舉名冊有錯誤，並出現投票詐欺。緬甸新國會1日開議，緬甸軍方以拘捕翁山蘇姬的行動表達不承認選舉結果，證明軍方之前警告將採取行動，不是開玩笑。不過，BBC說，軍方宣稱在這次選舉查獲1000萬件舞弊，要求選舉委員會宣布選舉無效，卻拿不出證據，有如輸不起的川普，只是拿舞弊指控來掩飾敗選。

分析家說，敗得太慘面子掛不住，可能是軍方政變的原因之一。現年64歲的緬軍總司令敏昂萊將藉由這次政變掌權。2011年接掌緬軍總司令的敏昂萊，還有幾個月就要年滿65歲強制退役，他暗示退役後想從政。

澳洲羅伊研究院的緬甸分析家勒梅休指出，敏昂萊原本希望在軍方支持的政黨協助下，藉由參選從政；但由於軍方在11月大選潰敗，「他現在很可能認為靠選舉無法繼續掌權」，才會發動政變。

不過，中央社引述法新社報導，敏昂萊因2017年指揮緬軍對境內洛興雅人進行殘酷打壓而備受譴責，並遭到國際社會排擠。臉書已封鎖敏昂萊發言，聯合國（UN）調查人員也呼籲以種族滅絕罪名，起訴敏昂萊和其他緬軍最高層領袖。

敏昂萊一直以來展現野心，接掌緬軍總司令後隨即展開昂貴的軍隊改造計畫，換上現代化裝備，並向中國、俄羅斯、以色列和其他武器出口大國購買新武器和新硬體。

勒梅休表示，如今敏昂萊大權在握，他很可能迅速採取行動並安排重新選舉，且會「操縱選舉」讓結果對他有利。勒梅休預測：「翁山蘇姬將被禁止參選。」

翁山蘇姬被拘留，住在泰國的緬甸人在緬甸大使館前抗議。 （美聯社）
翁山蘇姬被拘留，住在泰國的緬甸人在緬甸大使館前抗議。 （美聯社）

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