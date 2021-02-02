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翁山蘇姬被拘 留聲明要人民「抗議政變」洛興雅難民歡呼

編譯中心／綜合1日電
翁山蘇姬自1日早上遭扣押後，便沒有公開露面，但她被拘前曾留下聲明。圖為翁山蘇姬昔日在支持者中間演講。(路透)
翁山蘇姬自1日早上遭扣押後，便沒有公開露面，但她被拘前曾留下聲明。圖為翁山蘇姬昔日在支持者中間演講。(路透)

緬甸軍方1日發動政變奪權，宣布全國進入緊急狀態，並宣布將重新大選。而緬甸執政黨「全國民主聯盟」的官方臉書專頁，1日以實質領袖翁山蘇姬的名義發文，要人民別接受軍方政變，應該起身抗議。

路透報導，全國民主聯盟發布一則聲明說：「軍方的各項行動是讓國家回到獨裁的行動。」「我強烈要求大家不要接受，而要全心全意抗議軍方的政變。」文末有翁山蘇姬的名字，但沒有她的簽名，而是由全民聯主席溫廷發布，他並用手寫字寫到，本文就是翁山蘇姬「真實的立場」。翁山蘇姬自從1日早上遭扣押後，便沒有公開露面。

全民聯說，這篇文章在政變發生前寫成。

此外，在2017年軍方鎮壓後，約有74萬洛興雅人自緬甸若開邦外逃，當時緬甸實質領導人就是翁山蘇姬；她2019年在國際刑事法院就此暴行召開的聽證會中，還為軍方辯護。如今翁山蘇姬遭到軍方逮捕，洛興雅族難民額手稱慶。

翁山被捕消息在人滿為患的孟加拉洛興雅難民營快速傳播，目前這些營區收容了大約100萬洛興雅人。難民領袖烏拉（Farid Ullah）說：「她是我們一切苦難的原因，我們不該額手稱慶嗎？」庫圖巴朗有世界最大的難民聚落。

納亞巴亞營區難民說，有些洛興雅人舉行特別祈禱，歡迎「正義」伸張。「只要難民營當局容許，就會有大批洛興雅人舉行慶祝遊行。」

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