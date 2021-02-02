裘莉要賣邱吉爾畫作！離婚後首度賣夫妻財產 估價342萬

「FOX NEWS」報導，英國「佳士得」將於3月1日拍賣一幅布裘於2011年合購的邱吉爾畫作。(網頁截圖)

好萊塢巨星安潔莉娜裘莉 和布萊德彼特 2016年離婚，雙方家產如何分配，一直以來是外界關注焦點，如今據美國「FOX NEWS」新聞網報導，英國「佳士得」拍賣 行將於3月1日拍賣一幅布裘於2011年合購的邱吉爾畫作，這也是兩人婚變以來首次出現關於「財產」的話題。

綜合外媒報導，佳士得拍賣行1日表示，由邱吉爾所畫的摩洛哥風景畫「庫圖比亞清真寺之塔」，下個月將由裘莉出售，估計價格達150萬英鎊至250萬英鎊（約205萬至342萬美元）。

這幅畫是邱吉爾在二戰期間唯一的畫作，描繪建於12世紀時摩洛哥馬拉喀什的清真寺日落景象。作畫當時的1943年1月，美國總統羅斯福與邱吉爾在剛被盟軍攻占的摩洛哥卡薩布蘭加召開會議，討論二戰後期非洲、地中海、太平洋戰爭和日後對軸心國的作戰問題。會議結束後兩人拜訪馬拉喀什。

佳士得英國現代藝術部門主任烏節表示，「羅斯福被眼前美景所震懾」，而邱吉爾則以畫作捕捉景致，並送給羅斯福當作紀念禮物。羅斯福1945年逝世後，他的兒子拋售那幅畫，幾度易主轉手，2011年由布裘共同購得。

2016年9月19日裘莉訴請和小布離婚，延宕至今尚未判決。裘莉受訪表示：「過去幾年非常艱辛，我必須專注處理『家務事』，照顧我的家庭；幸好現在已逐漸恢復，感覺宛如『破冰』（ice melt），讓血液重回流到身體內。」裘莉絕口不提「布萊德彼特」的名字，但坦承「孩子爸」的家和她與小孩們的家，只有5分鐘車程。