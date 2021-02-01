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「釋放納瓦尼！」俄國多城再示威 5000人被捕

編譯中心／綜合31日電
1月31日在聖彼得堡抗議的示威者，被鎮暴警察逮捕。（美聯社）
1月31日在聖彼得堡抗議的示威者，被鎮暴警察逮捕。（美聯社）

俄羅斯各地今天再現大批群眾上街示威，要求釋放遭關押的反對派領袖納瓦尼，當局則拘捕逾5000人。美國國務卿布林肯譴責俄國政府粗暴行為，歐盟官員波瑞爾也表示，強烈反對俄國拘捕群眾和記者，及過度使用武力。

納瓦尼1月中返俄國時在機場被捕，目前羈押在莫斯科的馬特羅斯卡雅蒂什納（Matrosskaya Tishina）監獄等待審判。他被控數項刑事罪名，恐面臨數年牢獄之災。西方國家已紛紛呼籲將他釋放。審判預計2月2日開庭。

納瓦尼的盟友今天發動新一波反政府示威，從遠東的海參崴到莫斯科等大城，都有示威者上街。在莫斯科，警方派出數百人站崗，並關閉七個地鐵站，並限制市中心交通，市中心部分餐廳和商店也關閉。群眾試圖接近納瓦尼被關押的監獄，警方則跟在隊伍後方，一面打散群眾，一面用擴音器警告民眾違反防疫規定。

普亭的家鄉聖彼得堡，群眾在市中心廣場集結，高喊「沙皇下台」。在西伯利亞東部城市雅庫次克，有數十人在-42℃嚴寒下上街抗議。其中一人表示：「這是我第一次參加示威。我真的受夠當局完全藐視法律。」

俄國莫斯科群眾1月31日抗議政府羈押反對派領袖納瓦尼，與警方發生衝突。（美聯社）
俄國莫斯科群眾1月31日抗議政府羈押反對派領袖納瓦尼，與警方發生衝突。（美聯社）

獨立監督團體OVD-Info指出，警方今天在全國拘捕5021位參與示威者，納瓦尼的盟友也在社群媒體透露，他的妻子尤莉亞也在示威中被捕。納瓦尼的支持者已連續兩個周末發起聲援他的抗爭，上次示威有5000多人被捕。

納瓦尼的盟友在社群媒體上透露，納瓦尼的妻子尤莉亞（前排中）也在示威中被捕。 （美...
納瓦尼的盟友在社群媒體上透露，納瓦尼的妻子尤莉亞（前排中）也在示威中被捕。 （美聯社）

新上任的布林肯今天在推特發文：「美國譴責俄羅斯當局持續第2周以粗暴方式對待和平示威者和記者。我們再度要求俄國釋放被捕人士。」俄羅斯外交部則在臉書發表聲明，表示美國嚴重干預俄國內政。

普亭擁豪宅？富翁好友：是我的

此外，納瓦尼早前拍片指控俄羅斯總統普亭在黑海（Black Sea）擁有豪宅，揭露這棟占地1萬7691平方公尺的豪宅價值超過15億美元，內有賭場、戲院、地下冰球場，甚至連馬桶刷也是義大利製，一根要價高達700歐元（約849美元）。

這支影片在YouTube的點閱次數已突破1億，引爆俄國多年來最大的街頭示威。

普亭盟友、億萬富翁羅登柏今天出面表示，這棟豪宅其實是他名下財產。羅登柏說：「我已和一些債權人成功簽約，成為這個地點的受益人。」並表示希望把這處房產改成公寓。

俄羅斯反對派領袖納瓦尼的支持者1月31日不畏嚴寒走上首都莫斯科街頭，要求當局釋放...
俄羅斯反對派領袖納瓦尼的支持者1月31日不畏嚴寒走上首都莫斯科街頭，要求當局釋放納瓦尼。2名支持者並當街親吻，他們所舉的標語寫著：「作愛不要作戰」。（路透）

俄國 普亭 俄羅斯

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