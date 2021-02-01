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英國脫歐周年申請加入CPTPP 首個申請加入「非原始成員國」

編譯李京倫／綜合31日電
英國定2月1日正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。圖為英國首相強生。（路透）
英國定2月1日正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。圖為英國首相強生。（路透）

英國定2月1日於脫離歐盟滿周年之際，正式申請加入由日本、澳洲等11個太平洋周邊國家組成的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。英國是第一個申請加入的非原始成員國，若成功加入，將成為繼日本之後的第二大經濟體。

NHK與BBC報導，日本政府負責CPTPP的經濟再生擔當大臣西村康稔在推特發文說，預定2月1日晚間跟英國國際貿易大臣麗茲．特拉斯、委任國紐西蘭貿易及出口部長歐康納舉行三方部長級會談；特拉斯料將提出申請，正式談判將於今年春天展開。

特拉斯說：「英國成為原始成員國之外，第一個申請加入CPTPP的國家，展現了我們想與全世界盟友及夥伴以最好條件貿易的雄心，同時促進全球自由貿易。我們排在隊伍前面，期待未來幾個月內展開正式談判。」

CPTPP於2018年12月30日生效，目前成員國有日本、澳洲、紐西蘭、加拿大、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊、墨西哥、智利與秘魯，市場人口約5億人，涵蓋全球逾13%國內生產毛額（GDP）。

已完成脫歐的英國1月30日晚宣布，2月1日將正式申請加入CPTPP。圖為2018...
已完成脫歐的英國1月30日晚宣布，2月1日將正式申請加入CPTPP。圖為2018年3月智利等11國簽署CPTPP。（新華社資料照片）

美國原本也應該是CPTPP的一員，但前總統川普2017年簽署行政命令退出CPTPP的前身「跨太平洋夥伴協定」（TPP）。CPTPP是自由貿易協定，旨在消除成員國間的關稅，或將關稅削減95%以上，不過各國對於特定產品都設有保護屏障，例如日本的米及加拿大的乳製品等。

英放長線 看好美國將重返

BBC報導，英國如果成功加入CPTPP，短期內對英國的好處可能不大，畢竟CPTPP成員國占英國出口額僅8.4%，但英國看好美國總統拜登會加入，屆時英國就能跟重要貿易夥伴美國實現自由貿易，而且CPTPP國內生產毛額（GDP）將占全球四成多，地位舉足輕重。

英國已與多數CPTPP成員國延續貿易協議，今年1月1日生效，此外，已與加拿大和墨西哥談妥協議，英國表示將在今年初生效，另外正與澳洲和紐西蘭洽談。

雖然拜登似乎沒把加入CPTPP作為優先要務，但曾暗示會加入，而英國對美國出口額是對CPTPP出口額的兩倍多，英美自貿協議又很遙遠。英國現在加入CPTPP，就是期待美國加入後，能透過這個「後門」與美國實現自由貿易。

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