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諾貝爾和平獎 川普與納瓦尼、環保少女同獲提名

編譯中心／綜合31日電
川普傳出在2021年諾貝爾和平獎提名名單中。（路透資料照片）
川普傳出在2021年諾貝爾和平獎提名名單中。（路透資料照片）

每年諾貝爾獎名單都備受矚目，和平獎方面，今年俄羅斯反對派領袖納瓦尼、世衛組織及瑞典環保少女童貝里都獲得提名，他們都是由挪威國會議員提名；此外，美國前總統川普和白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭也在名單中。2021年諾貝爾和平獎得主將在10月揭曉。

路透報導，奧斯陸和平研究中心（PRIO）主席烏達爾（Henrik Urdal）表示，自2014年以來，諾貝爾和平獎得主都出自挪威國會議員提名人選，僅2019年除外。

被提名者當中，童貝里因身為「對抗氣候危機最重要代言人」之一獲提名，她和他人共同創立的「周五為未來而戰」運動（Fridays for Future）也獲得提名。

納瓦尼獲俄羅斯學者、挪威前部長提名。（路透資料照片）
納瓦尼獲俄羅斯學者、挪威前部長提名。（路透資料照片）

納瓦尼除獲得俄羅斯學者提名，也「因為俄羅斯和平民主化所做的努力」而獲挪威前部長埃爾維斯圖恩（Ola Elvestuen）提名。

對抗疫情是目前全球關切核心，因此除了世衛組織，全球疫苗取得機制（COVAX）與預防注射聯盟（GAVI）也獲得提名。

資訊自由是反覆出現的主題，被提名者包括總部設在美國的保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）、前「查理周刊」（Charlie Hebdo）記者拉祖伊（Zineb el-Rhazoui、香港自由新聞（Hong Kong Free Press）網站、總部設在美國的國際事實查核聯盟（International Fact-Checking Network, IFCN）和總部設在巴黎的無國界記者組織（Reporters without Borders, RSF）。

提名 諾貝爾獎 美國

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