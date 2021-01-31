曾提廢憲預謀政變？ 緬甸軍方改口：遵守憲法

翁山蘇姬27日到首都奈比多一所醫院視察疫苗接種情況。 （美聯社）

由緬甸 政府實質領導人翁山蘇姬率領的全國民主聯盟，在去年11月的大選中贏得壓倒性勝利，但軍方卻在近幾周來不斷宣稱，這場選舉存在大規模舞弊。緬甸軍方首長28日提及廢除憲法的可能性，引發外界強烈擔憂，軍方可能會以選舉舞弊疑慮為由發動政變奪權。

選舉委員會28日發布聲明辯護說，這次大選是自由、公平、可信的，並反映了人民的意志。聲明中同時否認有被指控的舞弊情事，僅承認在選民名單上有瑕疵。

緬甸權力最大的軍人、武裝部隊總司令敏昂萊(Min Aung Hlaing)同日則在軍方喉舌「妙瓦底日報」刊出的演說中指出，2008年頒布的憲法是「一切法律的母法」，應加以遵守；但他也警告，在特定情況下，可能「有必要廢除憲法」。這項說法引發緬甸軍方可能毀憲的疑慮。

軍方30日發表聲明，承諾遵守憲法，按法律行事，為政變傳言降溫，「緬甸高級將領最近有關廢止憲法的說法，是遭到媒體和某些組織的曲解。軍方將保護並遵守國家憲法，同時也依法律行事」。

緬甸執政黨「全國民主聯盟」發言人苗紐(Myo Nyunt)表示，全民盟接受軍方這分有關國家情勢的聲明是「適當的說明」。苗紐表示，全民盟希望軍方成為一個「接受人民渴望選舉」的組織。

在緬甸軍方發表聲明之前，美國 聯合英國和歐盟等16國的大使館和代表處，在29日共同發出聲明，呼籲緬甸軍方「堅守民主規範」，並期待緬甸國會能夠在2月1日和平的開議，順利選出總統和議長。

聯合國 發言人杜雅里克也在29日表示，「聯合國秘書長古特瑞斯對最近緬甸情勢的發展表達重大憂慮，並呼籲所有各方，停止任何形式的鼓動、挑釁，展現領導風範，並堅守民主規範，尊重選舉的結果。」在國會開議前夕，首都奈比多已經加強了維安。