波灣阿拉伯油國頭一遭 阿聯開放特定外國人入籍

被視為油元豐足的波斯灣國家數十年來小心翼翼保護公民享受特權，現在卻為吸引投資 和經濟多元化而考慮讓外國人歸化。阿拉伯聯合大公國今天宣布開放特定資格外國人入籍。

杜拜（Duba）領導人穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum）今天宣布，根據新修訂公民法，「投資人、專業人才，以及科學家、醫生、工程師、藝術家、作家等專業人士和他們的家人」，符合歸化資格。

阿聯此一政策調整目的在吸引人才、提振經濟。這是第一次有波斯灣阿拉伯國家為了讓外國人在經濟中扮演更大角色而修訂入籍法規。

不過阿聯英語報紙「國民報」（The National）報導，新規定沒有提供可據以申請的入籍管道，專業人士將由政府、皇室或皇室官員指定，政府尚未訂定如何選定。

穆罕穆德親王指出，法律允許阿聯護照持有人保留原國籍。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，阿聯擁有至少990萬人口，其中大部分是外籍勞工，他們是阿聯經濟重要支柱。不過，只有140萬公民得以享受由國家編列預算支應免費教育、醫療、房屋貸款及各種補助金。

阿聯政府今天宣布修正公民法，「看重目前已經在阿拉伯聯合大公國的人才和能人，並且要吸引更聰明之士」。

不過目前還不清楚，符合成為新公民資格者是否得以受惠於阿聯的公共福利 制度。富裕波斯灣國家慷慨的社會福利制度向來只有公民得以享受，罕見惠及歸化的外國人。

據加拿大蒙特婁（Montreal）金融顧問公司Arton Capital編製的「護照指數」，阿聯護照持有人可以免簽入境167國，被歸為全球最「厲害」護照之一。

阿聯的外國人通常可因受僱而延長簽證 數年。政府去年對擁有特定專業和學位人士擴大得以居留10年的「黃金簽證」制度。

阿聯經濟因為新冠肺炎疫情和低油價而受到衝擊。為吸引投資，阿聯去年修正所有權法，刪除企業須在阿聯持股等規定。