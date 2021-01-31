我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2607萬例 加州逾330萬

疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

波灣阿拉伯油國頭一遭 阿聯開放特定外國人入籍

中央社／安卡拉30日電

被視為油元豐足的波斯灣國家數十年來小心翼翼保護公民享受特權，現在卻為吸引投資和經濟多元化而考慮讓外國人歸化。阿拉伯聯合大公國今天宣布開放特定資格外國人入籍。

杜拜（Duba）領導人穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum）今天宣布，根據新修訂公民法，「投資人、專業人才，以及科學家、醫生、工程師、藝術家、作家等專業人士和他們的家人」，符合歸化資格。

阿聯此一政策調整目的在吸引人才、提振經濟。這是第一次有波斯灣阿拉伯國家為了讓外國人在經濟中扮演更大角色而修訂入籍法規。

不過阿聯英語報紙「國民報」（The National）報導，新規定沒有提供可據以申請的入籍管道，專業人士將由政府、皇室或皇室官員指定，政府尚未訂定如何選定。

穆罕穆德親王指出，法律允許阿聯護照持有人保留原國籍。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，阿聯擁有至少990萬人口，其中大部分是外籍勞工，他們是阿聯經濟重要支柱。不過，只有140萬公民得以享受由國家編列預算支應免費教育、醫療、房屋貸款及各種補助金。

阿聯政府今天宣布修正公民法，「看重目前已經在阿拉伯聯合大公國的人才和能人，並且要吸引更聰明之士」。

不過目前還不清楚，符合成為新公民資格者是否得以受惠於阿聯的公共福利制度。富裕波斯灣國家慷慨的社會福利制度向來只有公民得以享受，罕見惠及歸化的外國人。

據加拿大蒙特婁（Montreal）金融顧問公司Arton Capital編製的「護照指數」，阿聯護照持有人可以免簽入境167國，被歸為全球最「厲害」護照之一。

阿聯的外國人通常可因受僱而延長簽證數年。政府去年對擁有特定專業和學位人士擴大得以居留10年的「黃金簽證」制度。

阿聯經濟因為新冠肺炎疫情和低油價而受到衝擊。為吸引投資，阿聯去年修正所有權法，刪除企業須在阿聯持股等規定。

投資 簽證 福利

上一則

全球首例！冰島男接受雙臂移植手術

下一則

曾提廢憲預謀政變？ 緬甸軍方改口：遵守憲法

延伸閱讀

阿聯政府批准 在以色列特拉維夫開設大使館

阿聯政府批准 在以色列特拉維夫開設大使館
紐約客談／非法移民合法化 拜登在慷誰的慨？

紐約客談／非法移民合法化 拜登在慷誰的慨？
讓1100萬無證移民更快入籍 拜登上任首日將推移民改革

讓1100萬無證移民更快入籍 拜登上任首日將推移民改革
拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

熱門新聞

加拿大籍華裔毒梟謝志樂（Tse Chi Lop，音譯）已在荷蘭被捕。他據稱是亞洲最大犯罪組織首腦，也是全球頭號通緝犯之一。路透

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

2021-01-24 10:25
巴西飛機空難，罹難者包括飛行員華格納(圖上左起)、28歲後衛諾埃、27歲門將魯納爾、(圖下左起)23歲左後衛普萊斯德斯、帕爾馬斯足球俱樂部32歲主席梅拉和中場莫利納里。（擷取自Instagram）

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

2021-01-25 07:55
德國畫報爆料，瓦吉拉隆功正式將妮娜提升為第二王后，儀式就排定在詩妮娜過36歲生日的26日，等於當成生日大禮。美聯社

宮廷劇續集！泰王冊封詩妮娜「第二王后」 還打傷妹妹

2021-01-26 21:59
反映世界毀滅趨向的「末日鐘」。(Getty Images)

「末日鐘」倒數100秒 73年來人類最接近滅亡

2021-01-28 12:45
前澳洲航空機師帕克轉換跑道到金礦區開巨型採礦車。取材自臉書

3名落難機師被迫「換跑道」 拚另一片天

2021-01-28 06:43
日本女子吉野由美將母親遺體藏放在租住的公寓冰櫃中10年。圖為示意圖，非案發現場。(Pexels)

日本婦女怕沒地方住 公寓冰櫃藏媽媽屍體10年

2021-01-30 13:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅
Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇

「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇