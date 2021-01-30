以色列駐印度使館遭放炸彈 疑為恐怖襲擊！

以色列駐印度大使館附近，29日發生一起土製炸彈（IED）爆炸案，所幸沒有傳出傷亡。（美聯社）

以色列 駐印度大使館 附近，也是新德里印度政要聚集的重要地區，今晚發生一起土製炸彈（IED）爆炸案，所幸沒有傳出傷亡。印度當局強調，這起爆炸案正在調查中，將致力找到肇事者。

印度外交部長蘇杰生今晚7時許推文說，他已經與以色列外交部長阿胥肯納吉就此事件交談，印度非常重視以色列使館外的爆炸事件，並向阿胥肯納吉保證，印度會為以色列使館和外交官提供最充分的保護。

印度新德里電視台引述警方消息人士透露，爆炸案是發生在距離總統府瑞辛納山丘前方勝利廣場1.4公里處，距離以色列大使館僅幾公尺，距總理官邸也只有300公尺；初步調查，炸彈被包裹在塑膠袋中，且放置在金德爾住宅區外的人行道上。

BBC報導，爆炸案導致現場附近停放的三輛汽車損毀。印度警方事後迅速封鎖現場。警方說，爆炸的炸彈是低強度的土製炸彈，「初步調查顯示，這是一起企圖製造事端的惡作劇事件。」然而，以色列一位匿名官員告訴法新社：「我們認為這是恐怖襲擊。」

發生爆炸案一帶，是印度總統柯文德、總理莫迪和其他印度高層政府官員聚集地區，有嚴密的安全系統，每隔一小段距離就會看到荷槍實彈的中央工業安全部隊（CISF）人員駐守，但今晚仍發生這樣的爆炸案，讓人驚訝。

在爆炸案發生後，安全部隊已根據標準作業程序，向印度所有機場、重要設施和政府大樓發出警報，並加強安全措施。

以色列大使館所在的卡蘭博士路等整個區域和整條路已遭到封鎖，新德里高階警官、來自特殊單位及情報單位的人員都到爆炸案現場調查，以色列大使館外也部署大量的警察和安全人員。

這是抗議農業三法的農民團體在26日印度共和日，與警方發生暴力衝突事件後發生的爆炸案，但警方尚在調查爆炸案是何方所為。

報導說，過去印度也曾發生過針對以色列外交人員的攻擊事件。2012年2月13日以色列駐印度大使館附近也曾發生爆炸事件，造成一名外交官的妻子和另外3人受傷，同年同日在喬治亞首都提比里斯，也有一部以色列使館車輛遭人安裝炸彈，但並未引爆成功。