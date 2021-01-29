奢華宮殿被踢爆 普亭另一豪宅從地圖上「消失」

這座價值8700萬英鎊的別墅，先前仍能在「Yandex」的線上地圖中見到。（視頻截圖）

俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin）近日被爆料在黑海沿岸擁價值超過10億英鎊（約13.7億美元 ）的宮殿、引發反彈，如今西伯利亞一棟與普亭有關的豪宅則悄悄從線上地圖「消失」。

這座位於克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）葉尼塞河（Yenisei River）旁、價值8700萬英鎊（約1.19億美元）的別墅，先前仍能在俄羅斯搜尋引擎「Yandex」的線上地圖中見到。

這棟豪宅近期已從Yandex地圖上消失，不過仍能在Google地圖上「清晰可見」，似乎正試圖「隱藏」它的存在。

這棟野外豪宅占地3萬2300平方英尺，附設有直升機停機坪和小教堂，以及專門飼養的「野鹿群」，葉尼塞河上還有騎水上摩托的保安人員，隨時將誤闖漁民從「私人水域」驅逐，宣稱有「大人物」在釣魚，且整座別墅由四個安檢站保護，每個安檢站配有11名警衛。

據報導，別墅主要為普亭和前國家安全委員會委員、現任俄羅斯石油公司負責人謝欽（Igor Sechin）所用，且由後者建造，兩人喜好來此打獵、釣魚。