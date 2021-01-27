印度抗議農業三法 錫克教戰士介入 遊行濺血至少1死

被稱為「尼航」的錫克教傳統戰士闖入德里紅堡抗議。（美聯社）

抗議印度 農業三法的農民團體26日在警方允許下進入新德里遊行 ，但遊行最後卻演變為警民暴力衝突事件。農民衝入紅堡，至少有1名示威者被射殺，警方有多人受傷。

抗議農業三法的農民團體日前拒絕印度中央政府將「農業三法擱置1年半」的提議，雙方組織一個專家委員會檢視和討論修正法案內容後，在警方允許下，農民們今天上午開著拖拉機進入新德里遊行。

印度媒體報導，一些農民在新德里3個邊界衝撞警方的拒馬，提前進入新德里並試圖進入市中心，有些示威農民和中途加入、被稱為「尼航」（Nihangs）的錫克教傳統戰士更闖入德里紅堡。

一些示威者與警方發生衝突，搶走警方盾牌，在國家標誌性紀念碑掛起抗議旗幟；警方也對這些示威者發射催淚瓦斯進行驅離，現場陷入一片混亂。在紅堡附近的ITO地鐵站 一帶，一名駕駛拖拉機緩慢行駛的示威者被射殺身亡，而紅堡一帶也有多名員警因與示威者發生衝突而受傷。

不過，部份示威者的暴力行為未獲參與抗議農業三法的農民團體認同。由40個農民組織聯合組成的農民聯合陣線領袖拉傑瓦告訴媒體，農陣旗下的農民都遵循規劃路線遊行，沒有人離開既定路線去外環道路，「我們譴責針對農民的暴力行為，也呼籲所有人維護和平」。

印度中央政府去年9月在國會通過的2020年農產品商貿推廣和便利化法、2020年價格保證和農業服務契約法，及2020年必需品修正法，被稱為農業三法。反對者認為，農業三法將讓農民喪失政府提供的農產品保證收購價格；且在大型企業介入後，小農將淪為看企業臉色定價的農奴，因而發動示威。