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時隔近5年 土耳其和希臘恢復探索性談判

編譯中心／綜合26日電

時隔將近5年，土耳其和希臘25日在伊斯坦堡恢復針對領土等爭端而召開的探索性談判。土耳其強調，有意志化解所有問題。

2021年開年後，土耳其有意對希臘、法國、以色列、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、埃及修好，並強調準備好促進對歐洲聯盟關係重回正軌。「每日晨報」報導，土耳其副外長約那、希臘退休外交官阿波斯托里迪斯分率代表團在伊斯坦堡進行會商，可望進一步增進土耳其與歐盟最近開創的積極正向氣氛，甚至為如何化解東地中海天然氣蘊藏區爭端奠下基礎。

土耳其外交方面消息人士透露，兩國在會中探討相關議題的近期發展、可能採行的做法和當前情勢。土耳其總統府發言人卡林推文稱，化解所有問題是有可能的，土耳其有此意志。

土耳其數年來曾因西部領海範圍、「華盛頓郵報」記者哈紹吉被殺等原因，與鄰近的希臘、沙烏地阿拉伯關係緊張；但近年中東國家關係和緩，土沙兩國更恢復聯繫。

有分析指出，包括私人關係在內，土、沙都對美國前總統川普政府「投注大量政治資本」，美國政權更迭後，它們得「見風轉舵」。美國總統拜登政府中東政策的先後順序可望劇烈改變，包括將會背離川普毫不留情對抗伊朗的政策，並且會加大力道維護人權，安卡拉和利雅德當局想必早已有此心理準備。

美國 川普 沙烏地阿拉伯

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