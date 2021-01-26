我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2529萬例 死亡破42萬人

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

權力核心脫北！北韓駐科威特代理大使投奔南韓

編譯李京倫／綜合25日電
北韓前駐科威特臨時代辦已投奔南韓。圖為北韓領導人金正恩。（美聯社）
北韓前駐科威特臨時代辦已投奔南韓。圖為北韓領導人金正恩。（美聯社）

韓聯社報導，南韓消息人士25日透露，北韓前駐科威特臨時代辦柳賢雨已投奔南韓，目前在南韓生活。據悉，柳賢雨是北韓勞動黨39號辦公室前主任全日春的女婿，可說是權力核心全員之一。

聯合國安理會2017年9月通過對北韓制裁決議後，時任北韓駐科威特大使徐昌植被驅逐出境，此後代行大使職務、外交銜級是參贊銜的柳賢雨，於2019年9月攜家眷投奔南韓。柳賢雨不是他的本名，是進入南韓登記戶口時改用的名字。

柳賢雨決心投奔南韓主要考慮到子女的前途。南韓國家情報院有關人士就柳賢雨棄朝投韓說法表示無可奉告。在柳賢雨投奔兩個月前，北韓駐義大利臨時代辦曹成吉也叛逃。

據了解，柳賢雨是北韓勞動黨39號辦公室前主任全日春的女婿。39號辦公室主要負責管理北韓領導人金正恩的統治資金，擁有高麗銀行等北韓各大金融機構和骨幹企業，而且負責創匯工作，涉嫌販毒和偽造百元美鈔。

歐盟在2010年12月以協助北韓研製核武器和彈道導彈為由，將全日春列入個人制裁黑名單後，全日春不再適合管錢，在2017年被撤換。南韓統一部2018年1月發布的「北韓權力機構變動情況」資料顯示，39號辦公室主任變更為申龍萬。

2016年投奔南韓、現任南韓反對黨國會議員的北韓駐倫敦前副大使太救民（原名為太永浩）形容，柳賢雨是北韓的「核心精英成員」。他說：「不管你在北韓的生活有多尊貴，只要去了外國，你的思想便會改變，從而有比較。」

韓聯社稱，國際社會加強對朝制裁，北韓財政捉襟見肘，難以照顧到駐外使館的生計；曾從事貿易等創匯工作的外交官還擔心經濟問題遭受牢獄之災，與其冒險回國，不如流亡。為子女前途考慮鋌而走險的北韓外交官也不在少數，柳賢雨就屬於這一類。

北韓 南韓 義大利

上一則

墨西哥總統確診 曾說「靠護身符為國防疫」

下一則

美聯邦參議員桑德斯翹腳照暴紅 加總理湊熱鬧

延伸閱讀

南韓統一部：金與正表面被降職 實際影響力未減

南韓統一部：金與正表面被降職 實際影響力未減
北韓又傳叛逃！駐科威特代理大使投奔南韓

北韓又傳叛逃！駐科威特代理大使投奔南韓
拜登擬與北韓重啟核談判 轟3次川金會「助長武力擴張」

拜登擬與北韓重啟核談判 轟3次川金會「助長武力擴張」
看「愛的迫降」有事！北韓播韓劇處死偷看勞改

看「愛的迫降」有事！北韓播韓劇處死偷看勞改

熱門新聞

甘東蘭穿著火辣，卻也因此惹來非議。 圖擷自甘東蘭YouTube

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

2021-01-21 08:47
圖為中國武漢的新冠肺炎加護病房。（路透）

研究：新冠重症痊癒者 每8人就有1人在5個月內死亡

2021-01-18 05:07
加拿大籍華裔毒梟謝志樂（Tse Chi Lop，音譯）已在荷蘭被捕。他據稱是亞洲最大犯罪組織首腦，也是全球頭號通緝犯之一。路透

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

2021-01-24 10:25
男子托洛奇科去年跟情趣娃娃結婚。 圖／取自yurii_tolochko IG

男與情趣娃娃結婚 妻送修他跟奇怪物體「外遇」

2021-01-18 07:02
南韓美食主播Hamzy日前稱「泡菜是韓國的」，引起中國網友不滿，指辱華而遭到中方經紀公司解約。新浪微博

「泡菜是韓國的」...南韓吃播正妹被控辱華 先道歉後變臉 遭中方解約

2021-01-19 06:16
一項印度研究發現，素食者和O型血的人血清抗體陽性率較低，代表他們比較不容易感染新冠肺炎。(Photo by Louis Hansel @shotsoflouis on Unsplash)

印度研究：素食者和O型血人染新冠肺炎機率較低

2021-01-18 10:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年

謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年
支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算

支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算
川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理
中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了
巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難