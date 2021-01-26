權力核心脫北！北韓駐科威特代理大使投奔南韓

北韓前駐科威特臨時代辦已投奔南韓。圖為北韓領導人金正恩。（美聯社）

韓聯社報導，南韓 消息人士25日透露，北韓 前駐科威特臨時代辦柳賢雨已投奔南韓，目前在南韓生活。據悉，柳賢雨是北韓勞動黨39號辦公室前主任全日春的女婿，可說是權力核心全員之一。

聯合國安理會2017年9月通過對北韓制裁決議後，時任北韓駐科威特大使徐昌植被驅逐出境，此後代行大使職務、外交銜級是參贊銜的柳賢雨，於2019年9月攜家眷投奔南韓。柳賢雨不是他的本名，是進入南韓登記戶口時改用的名字。

柳賢雨決心投奔南韓主要考慮到子女的前途。南韓國家情報院有關人士就柳賢雨棄朝投韓說法表示無可奉告。在柳賢雨投奔兩個月前，北韓駐義大利 臨時代辦曹成吉也叛逃。

據了解，柳賢雨是北韓勞動黨39號辦公室前主任全日春的女婿。39號辦公室主要負責管理北韓領導人金正恩的統治資金，擁有高麗銀行等北韓各大金融機構和骨幹企業，而且負責創匯工作，涉嫌販毒和偽造百元美鈔。

歐盟在2010年12月以協助北韓研製核武器和彈道導彈為由，將全日春列入個人制裁黑名單後，全日春不再適合管錢，在2017年被撤換。南韓統一部2018年1月發布的「北韓權力機構變動情況」資料顯示，39號辦公室主任變更為申龍萬。

2016年投奔南韓、現任南韓反對黨國會議員的北韓駐倫敦前副大使太救民（原名為太永浩）形容，柳賢雨是北韓的「核心精英成員」。他說：「不管你在北韓的生活有多尊貴，只要去了外國，你的思想便會改變，從而有比較。」

韓聯社稱，國際社會加強對朝制裁，北韓財政捉襟見肘，難以照顧到駐外使館的生計；曾從事貿易等創匯工作的外交官還擔心經濟問題遭受牢獄之災，與其冒險回國，不如流亡。為子女前途考慮鋌而走險的北韓外交官也不在少數，柳賢雨就屬於這一類。