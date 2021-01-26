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南韓主張性別平等政黨主席 性騷黨籍同志被解職

編譯中心／綜合25日電

韓國政治立場偏左並強調性別平等的正義黨，黨主席金鐘哲在今天被解職，因他性騷擾知名平權倡議者、黨籍國會議員張惠英。

正義黨發表聲明證實，金鐘哲坦承性騷擾張惠英，被解除黨主席職務。正義黨在國會中有6席，是南韓國會的第3大黨。

金鐘哲是最新一名涉及濫權而下台的男性政治人物。韓國社會風氣保守，傳統上是父權體系國家，因此長久以來性騷擾受害者面臨著不敢聲張的壓力。

現年33歲的張惠英去年當選，而且是韓國國會最年輕的議員之一，她是知名的行動派人權人士，去年起草反歧視法案，當中規範嚴禁基於性別、種族、年齡、性取向、殘疾或宗教的偏見，不過全案尚未交付表決。

這起性騷擾案件發生在上個月一場晚宴後，張惠英時隔3天通報，正義黨展開調查。

正義黨副主席裴福珠告訴記者：「無庸置疑，這是一樁膽大妄為的性騷擾，犯案的金鐘哲坦承不諱。」

金鐘哲承認，他「做了被害人不願意也不同意的身體接觸，而犯下不容狡辯的性騷擾」，並發表聲明說，「這是個不容推諉，並且對她造成極大傷害的犯行」，金鐘哲向張惠英表達「深沉歉意」。

去年已故首爾市長朴元淳被控性騷擾而自裁，這是韓國近年來因不當性行為而聲名狼藉的最高階政治人物，如今在野黨的黨魁也涉及性騷擾案。

其他案例還包括，2017年曾有意角逐總統大位的南韓忠清南道前知事安熙正，因濫用職權性交罪而入獄服刑3年半，此前他的女性助理指控安熙正屢屢強暴她。

朴元淳與安熙正都是現任總統文在寅所屬中間偏左共同民主黨的黨內同志。

性騷 南韓 民主黨

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