南韓主張性別平等政黨主席 性騷黨籍同志被解職

韓國政治立場偏左並強調性別平等的正義黨，黨主席金鐘哲在今天被解職，因他性騷 擾知名平權倡議者、黨籍國會議員張惠英。

正義黨發表聲明證實，金鐘哲坦承性騷擾張惠英，被解除黨主席職務。正義黨在國會中有6席，是南韓 國會的第3大黨。

金鐘哲是最新一名涉及濫權而下台的男性政治人物。韓國社會風氣保守，傳統上是父權體系國家，因此長久以來性騷擾受害者面臨著不敢聲張的壓力。

現年33歲的張惠英去年當選，而且是韓國國會最年輕的議員之一，她是知名的行動派人權人士，去年起草反歧視法案，當中規範嚴禁基於性別、種族、年齡、性取向、殘疾或宗教的偏見，不過全案尚未交付表決。

這起性騷擾案件發生在上個月一場晚宴後，張惠英時隔3天通報，正義黨展開調查。

正義黨副主席裴福珠告訴記者：「無庸置疑，這是一樁膽大妄為的性騷擾，犯案的金鐘哲坦承不諱。」

金鐘哲承認，他「做了被害人不願意也不同意的身體接觸，而犯下不容狡辯的性騷擾」，並發表聲明說，「這是個不容推諉，並且對她造成極大傷害的犯行」，金鐘哲向張惠英表達「深沉歉意」。

去年已故首爾市長朴元淳被控性騷擾而自裁，這是韓國近年來因不當性行為而聲名狼藉的最高階政治人物，如今在野黨的黨魁也涉及性騷擾案。

其他案例還包括，2017年曾有意角逐總統大位的南韓忠清南道前知事安熙正，因濫用職權性交罪而入獄服刑3年半，此前他的女性助理指控安熙正屢屢強暴她。

朴元淳與安熙正都是現任總統文在寅所屬中間偏左共同民主黨 的黨內同志。