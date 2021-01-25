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「英相不准也要辦」 蘇格蘭再推獨立公投 民調過半贊成

編譯中心／綜合24日電
蘇格蘭民族黨宣布計畫立法舉行第二次獨立公投，根據星期泰晤士報公布的Panelbase民調，蘇格蘭若舉行二次獨立公投，將以52%比48%贊成脫離英國獨立。（路透資料照片）
蘇格蘭民族黨宣布計畫立法舉行第二次獨立公投，根據星期泰晤士報公布的Panelbase民調，蘇格蘭若舉行二次獨立公投，將以52%比48%贊成脫離英國獨立。（路透資料照片）

蘇格蘭首席大臣斯特金（Nicola Sturgeon）領導的蘇格蘭民族黨（SNP），23日宣布計畫立法舉行第二次獨立公投，若5月的蘇格蘭議會選舉由親獨派取得大多數議席，就會將草案交上蘇格蘭議會。對此，英國首相強生表明不會批准舉行獨立公投。

蘇格蘭曾在2014年舉行獨立公投，結果55%選民支持留在英國，蘇格蘭也同意在一個世代內不會再舉辦獨立公投，一個世代通常指30年。而2016年的英國脫歐公投，有大多數蘇格蘭人支持英國留在歐盟，

不過在英國歷經波折終於脫離歐盟，且在今年1月1日正式脫歐後種種負面效應浮現後，以主張留歐占多數的蘇格蘭，尋求獨立的聲音再次壯大。

蘇格蘭首席大臣斯特金再提蘇獨立場。（路透）
蘇格蘭首席大臣斯特金再提蘇獨立場。（路透）

蘇格蘭民族黨23日提出推動蘇格蘭獨立的11點路線圖，根據路線圖，如果該黨和支持獨立的蘇格蘭綠黨在5月的議會選舉贏得多數席次，斯特金將要求強生依據「1998年蘇格蘭法案」的「第30章命令」，賦予蘇格蘭政府舉行二次獨立公投的權力。

英國首相強生表明不會批准蘇格蘭舉行獨立公投。（路透）
英國首相強生表明不會批准蘇格蘭舉行獨立公投。（路透）

對此，強生表明不會批准獨立公投，他本月稍早表示，下一次公投應相隔約40年。但蘇格蘭民族黨首度表示，就算強生不同意，蘇格蘭也要舉辦「非法的」獨立公投，斯特金政府的憲法部長羅素表示：「蘇格蘭人民有權力決定他們的命運，不是強生。」強生可以讓公投變為合法，或是採取法律行動阻止公投。

根據星期泰晤士報公布的Panelbase民調，蘇格蘭若舉行二次獨立公投，將以52%比48%贊成脫離英國獨立。該民調詢問英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭選民，都預期蘇格蘭會在10年內獨立。

此外民調顯示，北愛也想舉辦與愛爾蘭統一公投，有51%北愛選民贊成在5年內舉辦統一公投，44%反對。若舉辦公投，47%北愛選民支持留在聯合王國，42%支持與愛爾蘭統一，11%未決定。

公投 英國 民調

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