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壓制異議？菲律賓軍隊進駐大學 沒證據仍稱「共產黨入侵」

編譯中心／綜合24日電
菲律賓大學的學生及聲援者19日在昆頌市校內示威，抗議軍方單方面取消禁制警察、士兵進入該所國立大學的協定。（路透）
菲律賓大學的學生及聲援者19日在昆頌市校內示威，抗議軍方單方面取消禁制警察、士兵進入該所國立大學的協定。（路透）

菲律賓防長羅倫沙納近日致信菲律賓大學校長，以大學疑遭共產黨武裝組織滲透為由，片面廢止雙方1989年協議，軍警未來無需通知校方，即可進入菲大校園。隨後軍方於20日進駐校園，各界憂心此舉將危害學術自由，紛紛要求國防部收回成命。

羅倫沙納15日致信菲大校長，片面終止「軍警人員須經校方同意，才能進入菲大校園」的協議。信中說，這項協議已成為菲共游擊隊「新人民軍」保護傘，藉此招募菲大學生加入菲共或新人民軍。他寫道，國防部希望藉由終止或廢除現有「協議」，「保護年輕人免受菲共或新人民軍招募」。

在軍方的「赤化」指控缺乏具體證據情況下，菲軍國家首都地區聯合特遣部隊，20日隨即派遣兩部貨車載著士兵進駐菲大迪利曼分校。國防部片面終止協議之舉引來各界反彈。總統發言人羅克指總統杜特蒂支持羅倫沙納的決定，但羅倫沙納事前未與杜特蒂商議。

菲大校長康謝普遜隨後以「保護學術自由」為題發表公開信，表示校園並未發現「赤化」警訊，並指出軍警單位不應忌憚學術自由。「鑑於戒嚴時期的經驗，我們必須拒絕校園中出現任何形式或類似軍事化的現象，這將造成危害學術自由的寒蟬效應。」

菲大學生和在迪里曼分校暫時棲身的原住民團體，連日來也發動示威，要求保衛大學學術自由，軍警離開菲大校園。

GMA新聞網報導，對於菲大校方希望廢止協議有轉圜空間，羅倫沙納態度強硬。羅倫沙納今天說，除非校方能解釋為何菲國軍方與新人民軍交戰後，發現身亡者中有菲律賓大學學生，「我們再來談」。若校方無法解釋，廢止協議勢在必行。

菲國副總統羅貝多批評，杜特蒂當局此舉實際意在散播恐懼、壓制異議並讓批判噤聲。由於軍方也指控其他18所大專院校遭共產黨入侵。馬尼拉大學、遠東大學等校校長，24日發表聯署聲明抗議。

這項引發議論的協議，源自於美國駐菲軍事顧問羅威1989年在馬尼拉遭菲律賓共產黨人士暗殺。事後，菲國警方從菲律賓大學迪里曼分校帶走涉案的菲大學生刊物「菲律賓大學生」員工康提南蒂。

事發14天後，當時的菲大校長阿布耶瓦和當時的國防部長羅慕斯簽定該協議，以保障學術自由。

國防部 杜特蒂 美國

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