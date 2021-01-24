「釋放納瓦尼！」俄羅斯逾百城市示威 他的妻子也被捕
俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）日前遭當局扣留後，反對派23日號召在全國上百個城市上街示威，華盛頓郵報指出，全國數以萬計的人參與抗議活動，逾3000人被捕，包括納瓦尼的妻子尤莉雅（Yulia）。
綜合媒體報導，納瓦尼去年遭投下神經毒劑「諾維喬克」暗殺攻擊，幾乎喪命，上周結束為時數個月的療養，自德國返俄，但一抵達國門就遭拘捕。
在示威抗爭展開前夕，納瓦尼團隊公布一棟位於黑海豪宅的調查報告，據稱是普亭所有，指控他坐擁一棟占地1萬7691平方公尺的豪宅，內有賭場、劇院，但克里姆林宮否認豪宅是普亭所有。
路透報導，今天至少有4萬人參加莫斯科的抗議活動。在遠東城市海參崴，群眾聚集在市中心高喊「普亭是個賊」、「釋放納瓦尼」等口號。在西伯利亞城鎮雅庫茨克，當地民眾冒著零下50℃的嚴寒上街。
現場畫面顯示，全副武裝的鎮暴警察追逐抗議民眾，並以警棍毆打他們。納瓦尼的妻子尤莉雅也在社群媒體證實，自己在莫斯科的示威中被警方逮捕。有示威者指出，警察不容許尤莉雅尋求律師。
納瓦尼被拘捕一事引起歐盟（EU）、美國、法國、加拿大等國的譴責，並呼籲俄國當局釋放他及其他抗議民眾。俄羅斯外交部則指責美國駐莫斯科大使館在社交網站，發布反對派在多個城市的擬定遊行路線。俄方要求美方解釋，又指煽動激進分子的企圖，將對俄美兩國關係有負面影響。
This was my first protest. Thank you to all who came out, so many worthy people who crave justice have never seen! #FreeNalvany #PutinIsAThief #PutinMustGo #Краснодар #Navalny #Навальный pic.twitter.com/LS58pZ2av7— Zak (@zakkrodi) January 23, 2021
Медный всадник#23январяЗаСвободу #санктпетербург#навальный pic.twitter.com/vFVrgK4xNx— Mosk (@Mosqwin) January 23, 2021
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