「釋放納瓦尼！」俄羅斯逾百城市示威 他的妻子也被捕

俄羅斯反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)日前遭當局扣留後,反對派23日號召在全國上百個城市上街示威,華盛頓郵報指出,全國數以萬計的人參與抗議活動,逾3000人被捕,包括納瓦尼的妻子尤莉雅(Yulia)。

綜合媒體報導,納瓦尼去年遭投下神經毒劑「諾維喬克」暗殺攻擊,幾乎喪命,上周結束為時數個月的療養,自德國返俄,但一抵達國門就遭拘捕。

在示威抗爭展開前夕,納瓦尼團隊公布一棟位於黑海豪宅的調查報告,據稱是普亭 所有,指控他坐擁一棟占地1萬7691平方公尺的豪宅,內有賭場、劇院,但克里姆林宮否認豪宅是普亭所有。

路透報導,今天至少有4萬人參加莫斯科的抗議活動。在遠東城市海參崴,群眾聚集在市中心高喊「普亭是個賊」、「釋放納瓦尼」等口號。在西伯利亞城鎮雅庫茨克,當地民眾冒著零下50℃的嚴寒上街。

俄羅斯警察逮捕示威者。(路透)

現場畫面顯示,全副武裝的鎮暴警察 追逐抗議民眾,並以警棍毆打他們。納瓦尼的妻子尤莉雅也在社群媒體證實,自己在莫斯科的示威中被警方逮捕。有示威者指出,警察不容許尤莉雅尋求律師。

納瓦尼被拘捕一事引起歐盟(EU)、美國 、法國、加拿大等國的譴責,並呼籲俄國當局釋放他及其他抗議民眾。俄羅斯外交部則指責美國駐莫斯科大使館在社交網站,發布反對派在多個城市的擬定遊行路線。俄方要求美方解釋,又指煽動激進分子的企圖,將對俄美兩國關係有負面影響。

This was my first protest. Thank you to all who came out, so many worthy people who crave justice have never seen! #FreeNalvany #PutinIsAThief #PutinMustGo #Краснодар #Navalny #Навальный pic.twitter.com/LS58pZ2av7