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「釋放納瓦尼！」俄羅斯逾百城市示威 他的妻子也被捕

編譯中心／綜合23日電
俄羅斯示威民眾要求釋放納瓦尼。(路透)
俄羅斯示威民眾要求釋放納瓦尼。(路透)

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）日前遭當局扣留後，反對派23日號召在全國上百個城市上街示威，華盛頓郵報指出，全國數以萬計的人參與抗議活動，逾3000人被捕，包括納瓦尼的妻子尤莉雅（Yulia）。

綜合媒體報導，納瓦尼去年遭投下神經毒劑「諾維喬克」暗殺攻擊，幾乎喪命，上周結束為時數個月的療養，自德國返俄，但一抵達國門就遭拘捕。

在示威抗爭展開前夕，納瓦尼團隊公布一棟位於黑海豪宅的調查報告，據稱是普亭所有，指控他坐擁一棟占地1萬7691平方公尺的豪宅，內有賭場、劇院，但克里姆林宮否認豪宅是普亭所有。

路透報導，今天至少有4萬人參加莫斯科的抗議活動。在遠東城市海參崴，群眾聚集在市中心高喊「普亭是個賊」、「釋放納瓦尼」等口號。在西伯利亞城鎮雅庫茨克，當地民眾冒著零下50℃的嚴寒上街。

俄羅斯警察逮捕示威者。(路透)
俄羅斯警察逮捕示威者。(路透)

現場畫面顯示，全副武裝的鎮暴警察追逐抗議民眾，並以警棍毆打他們。納瓦尼的妻子尤莉雅也在社群媒體證實，自己在莫斯科的示威中被警方逮捕。有示威者指出，警察不容許尤莉雅尋求律師。

納瓦尼被拘捕一事引起歐盟（EU）、美國、法國、加拿大等國的譴責，並呼籲俄國當局釋放他及其他抗議民眾。俄羅斯外交部則指責美國駐莫斯科大使館在社交網站，發布反對派在多個城市的擬定遊行路線。俄方要求美方解釋，又指煽動激進分子的企圖，將對俄美兩國關係有負面影響。

普亭 警察 美國

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