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暗示「狙殺川普」 伊朗最高領袖推文這張圖 遭推特停權

編譯中心／綜合22日電
伊朗最高領袖哈米尼在貼出一張暗示要狙殺川普的照片後，推特帳號遭到停用。（取材自哈米尼辦公室推特）
伊朗最高領袖哈米尼在貼出一張暗示要狙殺川普的照片後，推特帳號遭到停用。（取材自哈米尼辦公室推特）

20日剛卸任美國總統的川普，隨即遭死亡威脅！伊朗最高領袖哈米尼辦公室22日在推特帳號貼出一張圖，圖中疑似川普的人正打著高爾夫球，並遭無人機鎖定；推文並誓言要為遭美軍狙殺的伊朗軍事最高指揮官蘇雷曼尼報仇。目前該帳號已遭推特暫時停權。

路透報導，哈米尼的推文圖片中，彷彿由無人機鳥瞰一座高球場上空，盯上一名穿紅色上衣、白色並正在揮桿的男子，這身打扮與川普平常打小白球的服裝類似。這則22日貼出的波斯語推文，推特尚未明顯處理。

貼文並寫著哈米尼去年12月的談話。據「阿拉伯新聞報」網站，哈米尼去年12月16日在推特發文說：「那些下令和執行狙殺蘇雷曼尼將軍的人，都應該受到懲罰。一旦時候到了，我們必然會報復。」如今正值蘇雷曼尼遭斃將滿一周年。

推特本月稍早也移除了哈米尼一則推文，內容聲稱美國和英國製的疫苗不可靠，可能意圖「汙染他國」。推特表示，這則貼文違反了不得散播假消息的規定。

美國與伊朗的關係「分分合合」，美國前歐巴馬總統任內推動6強與伊朗於2015年達成協議，限制伊朗發展核武器，換取國際社會解除對伊朗的制裁。但川普2018年退出核協議，恢復制裁措施，加上美軍暗殺蘇萊曼尼的行動，兩國關係急速惡化。

拜登曾表示，如果伊朗再次嚴格遵守2015年的核協議，美國就會重新加入。拜登20日宣誓就職後，伊朗隨即呼籲美國有所行動，不要只是「說說而已」。

伊朗最高領袖哈米尼。（歐新社）
伊朗最高領袖哈米尼。（歐新社）

伊朗 美國 推特

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