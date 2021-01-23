澳洲要求付費傳媒 Google嗆「關搜尋服務」、臉書跟進

美國科技巨擘Google揚言關閉澳洲搜尋服務。（路透）

美國科技巨擘Google 揚言關閉澳洲 搜尋服務，以反擊澳洲政府可能迫使該公司為內容付費給當地媒體的做法，升高與坎培拉當局長久以來的衝突，也是Google在抵禦各國監管行動時的最強力回應。

澳洲即將通過一項新法，要求科技巨擘與當地新聞業者協商，針對出現在搜尋結果或動態消息的內容，洽談付費協議；若雙方未能達成協議，則由政府指派的仲裁者制定價格，以支持當地媒體產業。

不過，Google紐澳營運處董事總經理席爾瓦（Mel Silva）22日在澳洲國會委員會的聽證會上表示，「如果此版本的法案通過，我們別無選擇，只能關閉澳洲的搜尋服務」。澳洲總理莫里森則不讓步，表示不會對威脅低頭，在澳洲做事就要照澳洲的規定來。

華爾街日報報導，全球都在關注澳洲立法要求Google和臉書 等科技業者付費給媒體的結果，這可能為其他國家推動類似法案設下先例。臉書同日重申，若該法規通過，考慮禁止澳洲用戶在臉書上分享新聞。

另一方面，Google母公司「字母」21日宣布，終止透過高空氣球提供網路服務的「Loon」計畫，原因是該部門無法削減成本、建立可行的商業模式。The Information報導，成立於2013年的Loon，目標為透過漂浮在高空中的氣球提供聯網服務，但近來陷入財務困境，而Loon主管去年的首要目標，是確保取得第二輪外部資金。

字母去年也結束另一個實驗性事業「Makani」，該計畫的願景是藉由巨大風箏提供風力發電。