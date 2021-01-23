加國女總督職場霸凌辭職 下屬：被怒飆「狗屎」、罵到哭

加拿大女總督帕耶特去年9月在加拿大國會致辭。（路透）

加拿大 總督，也是英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）在加國的代理人帕耶特今天請辭。有報導披露，一份對帕耶特職場霸凌 的調查即將出爐，內容對帕耶特極盡嚴斥。

中央社引述法新社報導，加拿大總督官邸麗都堂去年7月遭人爆料「職場氛圍極差」後，加國政府下令展開獨立調查。一些在職及離職的總督辦公室人員稱遭帕耶特職場霸凌，指控她會對人亂吼、公然羞辱人，其中一些員工甚至會流著淚走出她的辦公室。

帕耶特今天發聲明說：「基於對總督府辦公室的尊重，並維護本國及我們民主體制的利益，我的結論是應派個新的總督。」「我已提出辭呈……且已告知加拿大總理我的決定。」總督請辭，特別是在這種情況下辭職，在加拿大史上前所未見。

除霸凌指控外，帕耶特也因堅持花大錢整修麗都堂，裝潢完後又拒絕入住而遭公眾批評。

帕耶特先前爭議性地任命長年好友狄羅倫索（Assunta Di Lorenzo）出任總督秘書，而狄羅倫索這次也因被控不當待人跟著辭職。

現年57歲的帕耶特曾為太空人，她是2017年被加拿大總理杜魯多 提名出任象徵意義的加國總督，任期五年。

加拿大廣播公司新聞網表示，他們去年就接獲一些離職的總督府職員指控，帕耶特會在辦公室與出訪海外時「耍脾氣」，會當著面把人罵哭，還會摔下屬的公文並罵「狗屎」。爆料者表示，帕耶特在總督府常因下屬辦事不合意就把情緒轉嫁職員或「暴走」，情況人盡皆知。