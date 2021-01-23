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禁核武條約生效 擁核國拒簽 遭原子彈轟炸的日本也不簽署

編譯中心／綜合22日電

獲120多國支持的「禁止核武器條約」今起生效，不過這個重要的里程碑卻因為世界幾個擁核強權未加入連署而蒙上陰影。

中央社引述法新社報導，雖然美、英、法、俄、中等主要擁核國，及唯一被原子彈轟炸過的日本都沒有加入「禁止核武器條約」（Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons），聯合國教宗仍給予這項條約肯定。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）透過聲明表示：「這項條約是邁向世界非核化目標的重要一步，也對以多邊方式減裁核子軍備展現出強而有力的支持。」

他肯定「20多年來的第一項減裁核子軍備多邊條約」，並呼籲「所有國家共同努力，以實現促進共同安全和集體安全的抱負」。

這項條約試圖禁止使用、研發、製造、測試、部署、儲存核武，並以核武發出威脅。

教宗方濟各（Pople Francis）20日也在公開接見活動中，預告這項條約即將上路。

教宗表示：「濫用核武會立即影響大量的人，還會對環境造成長期破壞。這是第一項明確禁止使用這類武器且具有法律約束力的國際工具。」

「我強烈鼓勵所有國家和所有人做出果斷努力，以增進世界非核化的必要條件，並促使人類當今亟需的和平與多邊合作得以進展。」

不過日本身為唯一遭原子彈轟炸過的國家，卻沒有加入這項條約，對此日本防衛大臣岸信夫表示，「擁核國都不參加的條約，不得不對其有效性感到懷疑」。

教宗 日本 聯合國

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