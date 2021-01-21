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誰說普亭罹患帕金森氏症？他低溫泡冰水證明很健康

編譯周辰陽╱綜合20日電
俄羅斯官媒19日釋出影片，可見68歲的普亭為紀念東正教主顯節，不畏攝氏零下20度極低溫，三度短暫全身浸泡冰水後站起。(美聯社)
俄羅斯官媒19日釋出影片，可見68歲的普亭為紀念東正教主顯節，不畏攝氏零下20度極低溫，三度短暫全身浸泡冰水後站起。(美聯社)

俄羅斯總統普亭日前屢屢被傳健康疑似出問題，更有反對派人士稱他患上帕金森氏症，預言他今年年初就會辭職，官媒19日釋出影片，可見68歲的普亭為紀念東正教主顯節（Epiphany），絲毫不畏極低溫，三度短暫全身浸泡冰水後站起，足以破除眾多一度甚囂塵上的謠言。

來源：聯合影音網

從影像可見，身穿藍色緊身泳褲的普亭踏入十字型冰水池後，先對著面前巨大的冰雕十字架畫十字聖號，接著整個人就浸入冰水之中，隨後立即站起身。普亭又再重複兩次相同的動作，這才回到仍舊冰天雪地的岸上，在在說明他的健康無虞。

莫斯科時報指出，俄羅斯東正教基督徒傳統每逢主顯節時，都會前往冰冷的河流與湖泊沐浴，以示慶祝耶穌基督在約旦河受洗。因俄羅斯人認為冰水浴有益健康，非基督徒的民眾也會共襄盛舉。

普亭上一次在主顯節泡冰水浴的影像曝光已是2018年1月，之後的報導都是使用資料畫面，發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）強調，「這是他的傳統，他沒有背棄傳統。」雖然他並未說明拍攝地點與當時溫度，官媒推特稱普亭當時人在首都莫斯科郊外，氣溫則是攝氏零下20度。

報導還指觀察家很快注意到，反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）當初被下神經毒劑，疑似動手的特工事後被套話說出下毒位置是他的藍色內褲。如今普亭穿著藍色緊身泳褲現身，有可是能是要傳遞某種微妙的訊息。

普亭 俄羅斯 低溫

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