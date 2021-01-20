我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2425確診 加州破305萬

川普卸任前大規模特赦143人 包括巴農、歌手Lil Wayne

慰安婦問題難解…南韓新任大使見不到日政要

編譯中心／綜合19日電

新任南韓駐日大使姜昌一預定本月22日抵日履新，但有日媒報導，對於姜昌一的到來，日本政府正在研議暫不安排他與日本首相菅義偉、外相茂木敏充等政要會晤。此舉顯示日韓關係依然緊張。

日本產經新聞報導，姜昌一原定最快22日抵達日本履新，在日本展開外交活動，包括呈遞信任狀（到任國書）給日皇德仁。

不過，日本政府認為韓方陸續違反國際法，如果韓方不做出正面的因應，就暫不安排姜昌一與菅義偉、茂木等日本政要會晤。此外，報導指出，姜昌一曾貶低日皇稱謂，稱「日王」，引起日本保守派人士反彈。日本執政黨自民黨內部有聲浪要求政府撤銷同意姜昌一擔任駐日大使的決定。

據報導，依慣例外國駐日大使在呈遞國書給日皇之前，盡量不與日本政要會晤。不過也有例外，2019年5月南韓駐日大使南官杓抵日履新，在遞交國書前就被安排與當時的日本外相河野太郎會晤。

日韓之間因前徵用工（二戰期間日本企業強徵南韓勞工）、前慰安婦的訴訟案爭議導致關係惡化。關於前徵用工訴訟案，南韓法院判日本企業須賠償；前慰安婦的訴訟案，南韓法院判日本政府須賠償。兩相判決引起日本政府抗議。

南韓總統文在寅昨天舉行新年記者會時，表達改善日韓關係的立場。對此，茂木今天在例行記者會上說，對於文在寅僅展現這樣的態度，他很難評價，言下之意是希望南韓政府要做出改善日韓關係的具體行動。

日本 南韓 文在寅

上一則

日本東北大雪釀多起車禍 1死17傷140輛車動彈不得

下一則

史上最重！女子辱泰國王室 被判關43年

延伸閱讀

一場疫情 揭露富裕日本背後隱藏的貧窮

一場疫情 揭露富裕日本背後隱藏的貧窮
「泡菜是韓國的」...南韓吃播正妹被控辱華 先道歉後變臉 遭中方解約

「泡菜是韓國的」...南韓吃播正妹被控辱華 先道歉後變臉 遭中方解約
旅遊業疫情中吹韓風 線上體驗窺K-POP偶像日常

旅遊業疫情中吹韓風 線上體驗窺K-POP偶像日常
三星少主李在鎔二度入獄 集團再陷權力真空恐「動搖國本」

三星少主李在鎔二度入獄 集團再陷權力真空恐「動搖國本」

熱門新聞

圖為中國武漢的新冠肺炎加護病房。（路透）

研究：新冠重症痊癒者 每8人就有1人在5個月內死亡

2021-01-18 05:07
男子托洛奇科去年跟情趣娃娃結婚。 圖／取自yurii_tolochko IG

男與情趣娃娃結婚 妻送修他跟奇怪物體「外遇」

2021-01-18 07:02

挪威23人接種疫苗後喪命 對高齡群體風險浮現

2021-01-16 05:33
一項印度研究發現，素食者和O型血的人血清抗體陽性率較低，代表他們比較不容易感染新冠肺炎。(Photo by Louis Hansel @shotsoflouis on Unsplash)

印度研究：素食者和O型血人染新冠肺炎機率較低

2021-01-18 10:44
南韓美食主播Hamzy日前稱「泡菜是韓國的」，引起中國網友不滿，指辱華而遭到中方經紀公司解約。新浪微博

「泡菜是韓國的」...南韓吃播正妹被控辱華 先道歉後變臉 遭中方解約

2021-01-19 06:16
國外有名男子在網上分享自身經歷，稱自己意外與公司女老闆發生性關係後，如今老闆竟不願他辭職，甚至讓他當「小白臉」都沒關係。示意圖。圖 /ingimage

19歲鮮肉與老闆上床 想離職對方竟稱不工作也沒差

2021-01-12 08:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭
不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡
彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言
川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統

川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統
準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國

準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國