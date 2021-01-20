慰安婦問題難解…南韓新任大使見不到日政要

新任南韓 駐日大使姜昌一預定本月22日抵日履新，但有日媒報導，對於姜昌一的到來，日本 政府正在研議暫不安排他與日本首相菅義偉、外相茂木敏充等政要會晤。此舉顯示日韓關係依然緊張。

日本產經新聞報導，姜昌一原定最快22日抵達日本履新，在日本展開外交活動，包括呈遞信任狀（到任國書）給日皇德仁。

不過，日本政府認為韓方陸續違反國際法，如果韓方不做出正面的因應，就暫不安排姜昌一與菅義偉、茂木等日本政要會晤。此外，報導指出，姜昌一曾貶低日皇稱謂，稱「日王」，引起日本保守派人士反彈。日本執政黨自民黨內部有聲浪要求政府撤銷同意姜昌一擔任駐日大使的決定。

據報導，依慣例外國駐日大使在呈遞國書給日皇之前，盡量不與日本政要會晤。不過也有例外，2019年5月南韓駐日大使南官杓抵日履新，在遞交國書前就被安排與當時的日本外相河野太郎會晤。

日韓之間因前徵用工（二戰期間日本企業強徵南韓勞工）、前慰安婦的訴訟案爭議導致關係惡化。關於前徵用工訴訟案，南韓法院判日本企業須賠償；前慰安婦的訴訟案，南韓法院判日本政府須賠償。兩相判決引起日本政府抗議。

南韓總統文在寅 昨天舉行新年記者會時，表達改善日韓關係的立場。對此，茂木今天在例行記者會上說，對於文在寅僅展現這樣的態度，他很難評價，言下之意是希望南韓政府要做出改善日韓關係的具體行動。