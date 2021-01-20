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米其林放榜！法國純素餐廳 首度摘下一星殊榮

編譯中心／綜合19日電
ONA是法國第一家摘下米其林一星的純素餐廳。圖為餐廳主廚瓦里。（Getty Images）
ONA是法國第一家摘下米其林一星的純素餐廳。圖為餐廳主廚瓦里。（Getty Images）

法國西南部一家素食餐18日在享譽國際的美食評鑑米其林指南（Michelin Guide）中摘星，這是法國第一家獲此殊榮的純素餐廳。

餐廳主廚瓦里（Claire Vallee）2016年開始在離波爾多不遠的阿列斯市經營ONA餐廳，ONA的原意是「無動物性食材」（Animal-free origin）的縮寫。。除了榮獲米其林一星外，瓦里還獲頒表彰永續的米其林綠星殊榮。米其林去年才推出這個獎項，獎勵在道德規範方面表現傑出的企業。

中央社引述法新社報導，米其林指南發言人說，ONA是法國第一家摘下米其林一星的純素餐廳。瓦里的餐廳一共提供7道佳餚，她最喜歡的組合包括鳳梨、牛肝菌菇和日本清酒，或芹菜、東加香豆和琥珀愛爾啤酒。疫情肆虐之下，瓦里不得不因防疫限制關閉餐廳。

ONA餐廳一共提供7道佳餚。（取材自推特）
ONA餐廳一共提供7道佳餚。（取材自推特）

年紀輕輕的瓦里在開業前，曾向法國傳統銀行尋求貸款，卻碰了軟釘子。她說，「他們認為素食主義和植物性食品的前景太不穩定」，選擇大西洋沿岸的阿卡雄灣（Arcachon）作為餐廳落腳的地點，也不被看好能吸引人潮。

最後，她在群眾募資和綠色銀行Le Nef貸款的幫助下，創立這家餐廳。她說：「這展現出沒什麼事情是不可能的。」瓦里承認，她一直在思考「我們夠不夠好」，因為烹調素食佳餚有難度且具創新性。但她說：「最重要的是要享受這個過程。」

瓦里現在雖然已被認為是法國素食烹飪的先驅，但她說，她只是追隨前人的腳步，比方說已故的尚恩·克里斯汀·茱莉（Jean-Christian Jury）；茱莉在柏林經營Mano Verde餐廳。

貸款 疫情 防疫

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