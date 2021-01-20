背叛盟友？「英版川普」被爆 樂見川普本尊下台

2019年12月4日，美國總統川普（前）在英國英格蘭赫特福德郡參加北約圓桌會議，英國首相強生（後右）與外相拉布（後左）在後方交談。（美聯社）

曾是英國 公務員體系負責人、現任英國上議院議員塞德威爾向BBC透露，英國首相強生「樂見」美國總統川普 沒能連任。強生過去被認為是川普的忠實盟友，兩人隔空互動多；然而在川普角逐連任失敗，並引發全美各地暴動後，強生的態度也大有轉變。

塞德威爾投書英國每日郵報指出，認為強生希望川普連任的人「搞錯了」，川普連任對英國和歐洲的安全、貿易與環保「並無幫助」。英國首相府表示，強生期待與美國候任總統拜登合作。

強生對川普的公開評價變化很大。本月稍早強生說，川普懷疑大選不公正並鼓動支持者闖入國會「錯得離譜」。但2016年川普當選美國總統後，時任英國外相的強生卻說「未來值得期待」。2019年強生競選保守黨黨魁，劍指首相大位，並公開表示川普「有很多優點」。川普後來讚美強生「聽說他是英國版的川普」。

著名的「川普嬰兒」氣球將落腳英國倫敦博物館。（美聯社）

英國倫敦博物館18日宣布取得著名的「川普嬰兒」氣球。這個描繪將卸任美國總統川普的嬰兒造型氣球，可能很快就會於館內呈現在訪客面前。

倫敦博物館曾在2019年表示，希望取得川普嬰兒氣球，「表彰它在這些示威中的重要性」。川普2018年造訪英國時，示威人士曾升起川普嬰兒氣球迎接他的到來。這個超大的橘色川普嬰兒氣球，將川普描繪成梳油頭穿著尿布的寶寶，於當時飄揚在倫敦的國會廣場上空。

倫敦博物館館長阿門特表示：「藉由收集這個嬰兒氣球，我們可以記錄那天瀰漫這座城市上空的情緒浪潮，並且捕捉到抗議的特別時刻。」阿門特提及：「我們希望，將這個嬰兒（氣球）置放在博物館內，將提醒人們倫敦當時曾反對川普。」