三星少主李在鎔二度入獄 集團再陷權力真空恐「動搖國本」

南韓三星電子副會長李在鎔（圖中）18日抵達首爾高等法院準備出庭，他隨後因行賄等罪名遭判刑兩年半並當庭逮捕。（路透）

南韓三星 集團少主李在鎔行賄案二審再審18日宣判，判處他兩年半有期徒刑並被當庭逮捕。時隔兩年再陷囹圄，李在鎔的入獄除重創其在三星電子中的領導地位，也影響南韓社會對大企業的觀感。南韓財經界也擔心，三星電子無人掌權，可能「動搖國本」，對整體經濟造成不良影響。

52歲的李在鎔是南韓最有權勢的商人，2017年因行賄前總統朴槿惠親信崔瑞元（原名崔順實）遭判刑五年，其後李在鎔提起上訴，首爾高等法院隔年改判他兩年半徒刑並准緩刑，當時已服刑一年的李在鎔隨即獲釋。2019年，南韓最高法院撤銷部分判決並發回高院再審。

首爾高等法院18日下午宣判，認定李在鎔以86.8億韓元（約787.5萬美元）公司資金行賄，以求在三星繼承權上獲政府協助，判處兩年六個月的有期徒刑，未予緩刑。李在鎔入獄意味他將暫時被排除在三星決策圈之外，也無法監督父親李健熙的遺產繼承過程。

判決給財閥當頭棒喝

判決隨即讓三星股價在18日重挫逾3%，投資 人憂心三星將陷入權力真空，衝擊重大決策。另一個受影響的關鍵是併購案，根據李在鎔的事業藍圖，三星將透過併購拓展生態圈，但如今可能遭擾亂。李在鎔接掌三星集團的腳步也可能因此陷入停滯。

南韓財經界也憂心，若三星電子無人掌權，可能「動搖國本」，對整體經濟造成不良影響。南韓全國經濟人聯合會（FKI）認為，考量到三星在南韓整體經濟所占的比重、以及在全球企業界的地位，這次判決對三星營運造成的衝擊可能超越個別企業，擴及整體南韓經濟。

此外，路透報導，這項判決顯示，南韓社會對大財閥掌門人犯下不法行為看法已有重大轉變；這些財閥在韓戰結束後帶領南韓經濟成長，但也因為跟政界關係密切而一直遭受批評。