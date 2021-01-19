我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種病毒遍及加州 醫：疫苗急需擴大接種

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

三星少主李在鎔二度入獄 集團再陷權力真空恐「動搖國本」

編譯陳韋廷、鍾詠翔／綜合18日電
南韓三星電子副會長李在鎔（圖中）18日抵達首爾高等法院準備出庭，他隨後因行賄等罪名遭判刑兩年半並當庭逮捕。（路透）
南韓三星電子副會長李在鎔（圖中）18日抵達首爾高等法院準備出庭，他隨後因行賄等罪名遭判刑兩年半並當庭逮捕。（路透）

南韓三星集團少主李在鎔行賄案二審再審18日宣判，判處他兩年半有期徒刑並被當庭逮捕。時隔兩年再陷囹圄，李在鎔的入獄除重創其在三星電子中的領導地位，也影響南韓社會對大企業的觀感。南韓財經界也擔心，三星電子無人掌權，可能「動搖國本」，對整體經濟造成不良影響。

52歲的李在鎔是南韓最有權勢的商人，2017年因行賄前總統朴槿惠親信崔瑞元（原名崔順實）遭判刑五年，其後李在鎔提起上訴，首爾高等法院隔年改判他兩年半徒刑並准緩刑，當時已服刑一年的李在鎔隨即獲釋。2019年，南韓最高法院撤銷部分判決並發回高院再審。

首爾高等法院18日下午宣判，認定李在鎔以86.8億韓元（約787.5萬美元）公司資金行賄，以求在三星繼承權上獲政府協助，判處兩年六個月的有期徒刑，未予緩刑。李在鎔入獄意味他將暫時被排除在三星決策圈之外，也無法監督父親李健熙的遺產繼承過程。

判決給財閥當頭棒喝

判決隨即讓三星股價在18日重挫逾3%，投資人憂心三星將陷入權力真空，衝擊重大決策。另一個受影響的關鍵是併購案，根據李在鎔的事業藍圖，三星將透過併購拓展生態圈，但如今可能遭擾亂。李在鎔接掌三星集團的腳步也可能因此陷入停滯。 

南韓財經界也憂心，若三星電子無人掌權，可能「動搖國本」，對整體經濟造成不良影響。南韓全國經濟人聯合會（FKI）認為，考量到三星在南韓整體經濟所占的比重、以及在全球企業界的地位，這次判決對三星營運造成的衝擊可能超越個別企業，擴及整體南韓經濟。

此外，路透報導，這項判決顯示，南韓社會對大財閥掌門人犯下不法行為看法已有重大轉變；這些財閥在韓戰結束後帶領南韓經濟成長，但也因為跟政界關係密切而一直遭受批評。

三星 南韓 投資

上一則

英研究：1/8新冠痊癒者5個月內死亡 心肝腎出問題

延伸閱讀

三星李在鎔再面臨入獄 財經界憂動搖韓國經濟

三星李在鎔再面臨入獄 財經界憂動搖韓國經濟
曾裝死詐領養老金 70歲喜迎小23歲的第二春

曾裝死詐領養老金 70歲喜迎小23歲的第二春
35年最強寒流襲南韓 首爾-18.6℃漢江結冰

35年最強寒流襲南韓 首爾-18.6℃漢江結冰
三星副會長李在鎔涉行賄朴槿惠 判刑2年半 當庭被捕

三星副會長李在鎔涉行賄朴槿惠 判刑2年半 當庭被捕

熱門新聞

圖為中國武漢的新冠肺炎加護病房。（路透）

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡

2021-01-18 05:07
國外有名男子在網上分享自身經歷，稱自己意外與公司女老闆發生性關係後，如今老闆竟不願他辭職，甚至讓他當「小白臉」都沒關係。示意圖。圖 /ingimage

19歲鮮肉與老闆上床 想離職對方竟稱不工作也沒差

2021-01-12 08:05
男子托洛奇科去年跟情趣娃娃結婚。 圖／取自yurii_tolochko IG

男與情趣娃娃結婚 妻送修他跟奇怪物體「外遇」

2021-01-18 07:02
魁北克為遏制新冠確診案例和住院人數嚴重升高，從9日開始實施晚上8時到凌晨5時的宵禁，為百年來首次。(美聯社)

鑽宵禁漏洞...加國妻子狗繩牽丈夫出門稱「遛狗」

2021-01-12 10:18

挪威23人接種疫苗後喪命 對高齡群體風險浮現

2021-01-16 05:33
總理梅克爾不認同社群媒體巨擘無限期暫停美國總統川普的帳號。(美聯社)

川普帳號被封 梅克爾：言論自由不應社群老闆決定

2021-01-11 11:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情
最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡
驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停
150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦