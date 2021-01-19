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文在寅喊話拜登與北韓對話 「延續川金會成果」

編譯中心／綜合18日電

南韓總統文在寅18日在青瓦台舉行新年記者會時表示，美國總統當選人拜登應與北韓舉行會談，以接續現任總統川普和北韓領導人金正恩已取得的進展，推動朝鮮半島的和平。

北韓與美國協商藉取消核子與飛彈計畫，交換美方放寬制裁，但兩國已陷入僵局多時。拜登將在這種情況下於20日宣誓就職。曾提議居中協調平壤和華府的文在寅表示，他會盡早找機會讓北韓成為拜登的外交政策首要任務，好讓拜登繼續實現新加坡川金會達成的協議。

川普與金正恩在當時的聯合聲明中，誓言將建立新關係、朝著朝鮮半島完全非核化的方向努力。但川、金第二次會面與之後的工作層級會談都宣告破局。

文在寅在新年記者會上表示：「拜登政府就職會是一個轉捩點，可重啟美國與北韓對話以及南北韓對話，承繼川普政府取得的成就。」「如果我們從新加坡宣言重新開始、在協商過程中尋求具體措施，對話步調將可加快。」文在寅表示，如果能推動韓朝關係發展，他願意隨時與金正恩會談。

金正恩上周在執政黨勞動黨第8次全國代表大會閉幕致辭時，矢言加強核武發展。文在寅表示，這項誓言凸顯有必要重啟協商和平協議。文在寅還說，韓美聯合軍演問題可透過恢復兩韓軍事小組來討論。平壤政府長期譴責韓美軍演是在預演戰爭。

疫情趨緩 2周後有望放寬

此外，男韓中央防疫對策本部通報，截至18日凌晨，新增確診389例，時隔54天降至400例以下，當局預期，若疫情穩定趨緩，2周後可放寬防疫規範。

南韓、伊朗談判救油輪 現曙光

此外，韓聯社報導，南韓油輪「化學號」4日遭伊朗以違反海洋環境法為由扣押，兩國外交部副部長日前會談無果，陷入僵局。近日，南韓外交消息人士指出，南韓政府代表團早在抵達伊朗前，為營造良好談判氛圍，就已撤出南韓海軍，對此伊朗表示肯定，談判似乎露出曙光。

北韓 文在寅 南韓

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